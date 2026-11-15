Una foto generata con l'Intelligenza artificiale semina il panico nella cittadina delle Marche
Un pitone esce dal water, la foto manda in tilt Castelfidardo, comune marchigiano in provincia di Ancona. Per 2 giorni la cittadina di quasi 20mila abitanti va in allarme per la presenza del rettile. Tutto finto, la foto è stata creata da un bambino di 9 anni che voleva fare uno scherzo agli amici, come si legge sul Corriere Adriatico e Ancona Today. Il ragazzino ha creato l'immagine e ha dato l'allarme. Per un paio di giorni, con la notizia a monopolizzare l'informazione locale, tutti a caccia del serpente che, ovviamente, non è stato mai trovato. Dopo 48 ore di caos, è arrivata la confessione: i carabinieri forestali hanno chiesto lumi al bambino, che ha rivelato la verità. Tutto finto, nessun serpente.