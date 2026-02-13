circle x black
Cerca nel sito
 

Frosinone, pitbull azzanna bimba di 2 anni e la scaraventa contro un muro

Un 42enne, rimasto ferito lieve, è intervenuto con altre persone per metterla in salvo

Frosinone, pitbull azzanna bimba di 2 anni e la scaraventa contro un muro
13 febbraio 2026 | 10.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un pitbull ha azzannato al braccio una bambina di due anni e l'ha scaraventata con violenza a terra e contro un muro procurandole varie ferite. È accaduto ieri sera in un appartamento a Ceccano (Frosinone), intorno alle 22.30 circa, e sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Frosinone.

Secondo una prima ricostruzione, dopo l'aggressione da parte dell'animale, altre persone che erano nell'abitazione sono riuscite a liberare la bambina, che è stata trasportata all'ospedale Bambin Gesù di Roma in codice giallo. L'uomo intervenuto in soccorso della piccola, un 42enne, è stato trasportato all'ospedale Spaziani di Frosinone in codice verde.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
pitbull pitbull cane bambina di 2 anni aggredita dal cane ceccano
Vedi anche
Milano Cortina, Lollobrigida: "Non mi sono arresa grazie a mio figlio. Commenti? Ci sono rimasta male" - Video
Milano Cortina, con oro Brignone giornata storica per lo sport italiano: le videonews dal nostro inviato
News to go
Dal Sistema Albania alla stretta sui ricongiungimenti, le norme del ddl Immigrazione
Buonfiglio: "Brignone? Prestazione che entra nella storia, italiani i migliori"
Milano Cortina, Garante: "Spostare scioperi aerei fuori dal calendario dei Giochi"
Niscemi, sopralluogo del procuratore Vella nella zona della frana - Video
News to go
Euro digitale, Eurocamera chiamata a votare due emendamenti
News to go
Rider sfruttati, inchiesta su Glovo a Milano
News to go
Dichiarazione dei redditi 2026, modello 730: le novità
News to go
Maltempo sull'Italia, oggi allerta gialla in sei Regioni
Futuro nazionale, Sasso: "Noi interlocutore serio per il centrodestra" - Video
Pistoia Capitale del Libro, Guerri: “Motore culturale della Toscana”


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza