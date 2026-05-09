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Cecina, ultraleggero precipita e colpisce un'auto in transito: cosa è successo

L’incidente è avvenuto intorno alle 14 in una zona particolarmente trafficata

Ambulanza - Ipa
Ambulanza - Ipa
09 maggio 2026 | 15.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un ultraleggero è precipitato a Cecina (Livorno), finendo contro un’auto in transito all’incrocio tra via Parmigiani e la statale Aurelia sud. L’incidente è avvenuto intorno alle 14 in una zona particolarmente trafficata. Secondo una prima ricostruzione, il velivolo avrebbe perso quota per cause ancora in corso di accertamento, schiantandosi sulla carreggiata. A bordo si trovava una coppia residente in provincia di Pisa.

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Durante la caduta l’ultraleggero ha colpito un’auto guidata da un uomo residente nella zona. Il conducente è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale in stato di choc. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire le cause della caduta del velivolo.

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incidente aereo ultraleggero caduta
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