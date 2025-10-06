circle x black
Cerca nel sito
 

Centro cardiologico pediatrico Taormina 'Centro d'eccellenza'

Centro cardiologico pediatrico Taormina 'Centro d'eccellenza'
06 ottobre 2025 | 08.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo “Bambino Gesù” di Taormina ha ricevuto il premio come “ Centro di Eccellenza “ Gold Level Elso Award “per il livello raggiunto nei supporti salvavita da parte della “Extracorporeal Life Support Organization (ELSO)”. La cerimonia ufficiale di consegna è avvenuta di recente durante il Congresso mondiale della ELSO che si è tenuto al Gaylord Convention Center di Washington. Il premio ELSO Excellence in Life Support Award premia i programmi in tutto il mondo che si distinguono per l'implementazione di processi, procedure e sistemi che promuovono l'assistenza sanitaria nell'erogazione dell’assistenza ai propri pazienti. Rappresenta per i pazienti e le famiglie un impegno verso un'assistenza sanitaria e dimostra alla comunità sanitaria standard di alta qualità, attrezzature e forniture specializzate, protocolli definiti per i pazienti e formazione avanzata di tutto il personale. Questo premio è valido per un periodo di 3 anni, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. A ritirare il prestigioso riconoscimento sono state Rosanna Zanai, anestesista rianimatore del Ccpm e coordinatrice del programma ECMO, Daniela Grasso coordinatrice del Servizio di Perfusione Medical Concept Lab (Mcl) attivo presso il Ccpm, Ines Andriani cardiochirurgo pediatra del Ccpm, e lChiara Tornambè tecnico di perfusione cardiocircolatoria della Mcl.

Di sicuro questo rappresenta un riconoscimento molto importante per le attività svolte e gratifica tutto il personale sanitario in servizio presso il Ccpm e conferma come l’approccio multidisciplinare in pazienti cosi complessi e fragili sia una strategia vincente. Il Ccpm è la prima struttura in Italia a ricevere tale tipo di riconoscimento e la quinta in Europa.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo Premio ELSO Excellence in Life Support Award ECMO Mcl
Vedi anche
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
Gaza, a Bologna corteo e manifestazione: cori contro governo Meloni - Video
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza