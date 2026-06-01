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Cessna precipita durante una lezione di volo, morto l'istruttore

L'incidente a Valbrembo: il piccolo aereo è caduto vicino ad alcune abitazioni. Gravemente ferito l'allievo 20enne

Cessna precipita vicino ad alcune abitazioni di Valbrembo - vigili del fuoco
Cessna precipita vicino ad alcune abitazioni di Valbrembo - vigili del fuoco
01 giugno 2026 | 22.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un aereo Cessna 152 è precipitato oggi, lunedì 1 giugno, a Valbrembo in provincia di Bergamo, durante una lezione di volo. Due le persone a bordo: l'istruttore, classe 1999, deceduto, e un allievo di 20 anni, rimasto gravemente ferito e trasportato in ospedale. Il piccolo aereo è precipitato nei pressi di alcune abitazioni. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno estratto i due occupanti del velivolo dalle lamiere e messo in sicurezza l'area.

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