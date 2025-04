In Grecia una donna ha deciso di terminare un matrimonio per 'colpa' dell'intelligenza artificiale

Una donna divorzia dal marito su 'suggerimento' di ChatGpt. Non siamo in un episodio di 'Black Mirror', la popolare serie distopica targata Netflix, ma in Grecia, dove una donna avrebbe deciso di terminare un matrimonio lungo 12 anni dopo che l'intelligenza artificiale le avrebbe rivelato una presunta infedeltà del marito. Secondo il media locale 'Ekathimerini', tutto sarebbe partito da un gioco tra i due, con la donna che si sarebbe rivolta, in un momento di ilarità, a ChatGpt per scacciare la sua gelosia leggendo i fondi del suo caffè, una tendenza diventata virale sui social.

Una volta caricata la foto della tazza però, è arrivata l'inaspettata risposta del bot, che ha dato il via a una svolta drammatica. L'intelligenza artificiale infatti è arrivata alla conclusione che il marito fosse coinvolto da diverso tempo in una relazione extraconiugale e questo ha scatenato l'ira della donna, che è arrivata non solo a lanciare accuse pesanti ma a chiedere addirittura il divorzio.

"Nel mio caffè, ha visto una giovane donna con la 'E' iniziale, a cui penserei intensamente, e che il mio desiderio di avere una relazione con lei sarebbe presto diventato realtà. La conclusione 'scientifica' della lettura del caffè era quindi che la tradisco con una giovane donna che intende distruggere il nostro matrimonio", ha detto il marito della donna, intervistato dal programma televisivo greco 'To Proino'. "Io ho cominciato a ridere, perché mi sembrava superfluo dare spiegazioni, trattandosi di sciocchezze infondate", ma ha poi rivelato anche che in passato c'erano stati episodi simili, quando la donna si era rivolta a un'astrologa.

Con i media ha parlato anche l'avvocato dell'uomo: "Il mio cliente è innocente fino a prova contraria. L'assurdità dell'intelligenza artificiale non può essere usata come prova in tribunale. C'è qualcosa dietro tutto questo. Se voleva credere che lui la stesse tradendo ma non riusciva a dimostrarlo, all'improvviso l'IA le ha detto esattamente quello che voleva sentirsi dire".