Roma, giallo al porto di Civitavecchia: chef di bordo trovato morto in mare

Acquisite dalla polizia le immagini delle telecamere di videosorveglianza del porto

Auto della polizia sul porto - Ipa
27 settembre 2025 | 13.07
Redazione Adnkronos
Il corpo di un uomo è stato rinvenuto oggi, sabato 27 settembre, nelle acque del porto di Civitavecchia, in provincia di Roma. L'uomo, in qualità di cuoco, era membro di un equipaggio composto da tre persone, di una barca a vela.

Ieri sera i tre sono usciti insieme e al termine della cena lo chef è presumibilmente caduto in mare. Il fatto che sul corpo non siano stati riscontrati segni di violenza fa ipotizzare una morte accidentale. Ma è ancora giallo sulla dinamica dell'accaduto e sul perché nessuno abbia dato l'allarme.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza del porto sono state acquisite dalla polizia di frontiera di Civitavecchia.

Roma news Civitavecchia news chef morto cronaca news
