Chiara Petrolini è stata condannata a 24 anni e tre mesi. È quanto deciso dalla Corte d’Assise di Parma oggi, venerdì 24 aprile. La ragazza di Traversetolo in provincia di Parma è stata assolta dall’omicidio del primo figlio. Una delle due soppressioni di cadavere, quella relativa al secondo nato, è stata riqualificata in occultamento di cadavere.

Petrolini era accusata di aver ucciso e sepolto in giardino i due figli neonati, partoriti nel 2023 e 2024. La Procura aveva chiesto 26 anni di reclusione. La Corte ha indicato il termine di 70 giorni per il deposito delle motivazioni.