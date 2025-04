Chiesa, tecnologia sostenibile e Ia al servizio delle Assemblee sinodali

Tecnologia sostenibile e Ia al servizio delle Assemblee sinodali della Cei, un evento di portata internazionale, con 1200 partecipanti riuniti in Vaticano, nell'Aula Paolo VI, un evento che guarda al futuro, all'insegna della sostenibilità e della sicurezza, dove la tecnologia diventa strumento di inclusione e di dialogo. E' Prestige Group Srl il partner tecnologico dell'evento in Vaticano. "Con grande entusiasmo ed orgoglio, Dalila e Stefano Petrillo a capo di Prestige Group contribuiscono ad un evento così importante per tutta la comunità - si legge in una nota - La mission è quella di mettere la tecnologia al servizio del bene comune, secondo la filosofia di un approccio sempre innovativo e responsabile. Cosa significa in concreto? Prestige Group Sri fornirà ai partecipanti dispositivi ricondizionati, accuratamente selezionati e certificati, che garantiscono prestazioni elevate riducendo l'impatto ambientale. Un modo per promuovere l'economia circolare e per dare a tutti la possibilità di partecipare attivamente, senza barriere strumentali".

"Ma non è tutto. La sicurezza informatica è un altro pilastro fondamentale di questo progetto. Grazie a sistemi di protezione all'avanguardia e a diagnosi basate sull'intelligenza artificiale, sviluppate nei laboratori dell'azienda, i dati e le comunicazioni dei partecipanti saranno al sicuro. E per ridurre al minimo gli sprechi, Prestige Group Sri ha ideato il programma 'Enjoy Your Short Term', che prevede il noleggio operativo dei dispositivi per la durata dell'evento, con il supporto delle reti Vodafone e Fastweb. Un esempio concreto di come la tecnologia possa essere sostenibile e rispettosa dell'ambiente. In un anno speciale come il 2025, in cui le Assemblee Sinodali avranno luogo durante l'anno Giubilare, questo evento rappresenta un modello di come il mondo ITC possa essere utilizzata per promuovere i valori della solidarietà, della fraternità e del dialogo".