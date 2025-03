Un’altra settimana turbolenta sull’Italia con allerta meteo per alcune regioni

Un’altra settimana turbolenta sull’Italia con allerta meteo per alcune regioni. Le previsioni parlano di almeno 48 ore di maltempo al Sud e su parte del Centro, poi l’arrivo di venti molto forti specie nel weekend.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, le prossime ore registreranno l’approfondimento di un ciclone sul Mar Ionio a causa della risalita di un nucleo instabile dal Nord Africa alimentato da correnti più fresche in discesa da nord: in sintesi, avremo maltempo al Sud e su parte del Centro.

Al mattino le piogge più intense colpiranno la fascia ionica accompagnate da tuoni e fulmini e locali raffiche di vento, dal pomeriggio i fenomeni saranno in estensione a macchia di leopardo anche verso le regioni centrali.

Nella giornata di giovedì il ciclone salirà lentamente dal Canale di Otranto verso il Gargano spingendo le piogge più intense fino alle Basse Marche: avremo maltempo sul Medio Adriatico con fenomeni anche abbondanti e neve sull’Appennino fino a 1400 metri, rovesci e temporali sparsi al Sud. Al Nord e tra Toscana e Alto Lazio domineranno condizioni soleggiate e stabili.

Da venerdì la situazione migliorerà, ma pioverà lo stesso: l’area depressionaria richiamerà altre correnti instabili dal Nord Europa verso l’Italia e causerà acquazzoni in particolare al Sud in modo diffuso, sabato di nuovo anche al Centro. Il Nord, durante questa settimana, sarà più fortunato anche se nel weekend arriverà un altro spauracchio: il vento.

Eolo soffierà impetuoso su tutte le Alpi, anche con raffiche di burrasca, sarà altrettanto forte sulla dorsale appenninica, in Sardegna e in Sicilia; domenica è prevista una parziale attenuazione, anche se il vento resterà un fastidioso spauracchio per il Centro-Nord.

La neve tornerà: giovedì sull'Appennino fino a 1400 metri di quota, specie tra Abruzzo e Molise, poi sabato e domenica sui rilievi alpini di confine fino ai 1000 metri e sulla dorsale appenninica fino ai 1300 metri; non sono previste nevicate significative, tranne giovedì, ma dipingeranno il paesaggio di bianco anche nel momento del passaggio tra l’ora solare e l’ora legale. Ricordatevi infatti di spostare le lancette un’ora avanti alle 2 di domenica prossima.

Prima di pensare all’ora legale preoccupiamoci, però, delle 48 ore di maltempo ciclonico, al Centro-Sud rivedremo fenomeni violenti.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 26. Al Nord: piovaschi e ampie schiarite soleggiate. Al Centro: instabile su Adriatiche e Lazio. Al Sud: maltempo con piogge diffuse.

Giovedì 27. Al Nord: soleggiato. Al Centro: forti piogge su Marche, Abruzzo e Molise, soleggiato sul versante tirrenico. Al Sud: maltempo.

Venerdì 28. Al Nord: soleggiato. Al Centro: piogge su Marche, Abruzzo e Molise, soleggiato sul versante tirrenico. Al Sud: rovesci sparsi.

Tendenza: secondo weekend di Primavera ancora all’insegna dell’instabilità tra sole, rovesci e tanto vento.