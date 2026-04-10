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Cinturrino, via all'incidente probatorio. Testimone: "Voleva uccidere Zack"

Il poliziotto è in carcere per aver ucciso Abderrahim Mansouri in un controllo anti droga a Rogoredo

In alto Carmelo Cinturrino
In alto Carmelo Cinturrino
10 aprile 2026 | 11.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Al via l'incidente probatorio per ascoltare i sei testimoni dell'indagine su Carmelo Cinturrino, il poliziotto in carcere per aver ucciso Abderrahim Mansouri, lo scorso 26 gennaio, in un controllo anti droga nel bosco di Rogoredo e indagato per oltre 30 capi di imputazione. Davanti al giudice Domenico Santoro - alla presenza dell'assistente capo del commissariato Mecenate detenuto nel carcere di San Vittore, delle difese, del pubblico ministero Giovanni Tarzia e del procuratore capo Marcello Viola - sta parlando il primo teste.

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"Diceva che voleva ammazzarlo, volevo dirlo a Zack (nomignolo della vittima, ndr),taglieggiava anche noi consumatori" le parole del giovane contro Cinturrino. "Voleva soldi e droga da tutti, picchiava con il martello, teneva la droga e i soldi sequestrati" le poche frasi pronunciate a favore dei giornalisti. Accuse che hanno portato alla contromossa della difesa di Cinturrino che ha denunciato i testimoni (ora assistiti da un avvocato) per associazioni a delinquere, calunnia e false dichiarazioni.

L'incidente probatorio serve per cristallizzare le dichiarazioni dei testimoni, persone che gravitano intorno all'area di Rogoredo - già sentiti dal pubblico ministero - in vista dell'eventuale processo per il delitto del 28enne. L'inchiesta vede indagati, per diverse ipotesi di reato, anche altri sei poliziotti dello stesso commissariato e anche per loro è stato fissato l'incidente probatorio per ascoltare i testi.

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cinturrino cinturrino processo cinturrino testimone caso cinturrino
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