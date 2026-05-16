circle x black
Cerca nel sito
 

Code per il “Royal Pop day”: a Milano volano sedie, a Parigi i lacrimogeni. Che succede con il caos orologi

Code per il “Royal Pop day”: a Milano volano sedie, a Parigi i lacrimogeni. Che succede con il caos orologi
16 maggio 2026 | 20.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

C’è chi spintona, chi urla, chi perde la pazienza mentre una sedia rossa vola tra la folla. La scena a Piazza Gae Aulenti, in un sabato mattina milanese. I curiosi osservano, la maggior parte è lì con i cellulari a riprendere il caos del “Royal Pop day”. I video impazzano sul web, i commenti social anche: qualcuno si limita a chiedere il perché, altri si chiedono 'a cosa si siano ridotte le persone'.

CTA

A centinaia, in fila da ore — qualcuno dalla notte prima — solo per mettere le mani sul nuovo orologio da tasca nato dalla collaborazione tra Swatch e Audemars Piguet. Un piccolo “cipollotto” hi-tech da 385 euro che reinterpreta, in chiave pop, i modelli iconici del Royal Oak da decine di migliaia di euro.

Le regole sono rigide: un solo pezzo per persona, per giorno, per negozio. Ma la febbre da collezione (e da rivendita) trasforma la coda in arena. Sul web, i Royal Pop compaiono a cifre fino a duemila euro, triplo del prezzo di listino. I bodyguard cercano inutilmente di riportare la calma. E' intervenuta pure la polizia. È la nuova liturgia del lusso pop: tutti in fila per consumare.

L'internazionale del consumo non si ferma a Milano, passa per le città italiane (grandi file a Bergamo e Firenze, per esempio) e arriva in Francia. A Parigi gli agenti hanno usato gas lacrimogeni per disperdere la folla al centro commerciale Westfield Parly 2, mentre diversi negozi Swatch Group sono stati chiusi per motivi di sicurezza. (di Andrea Persili)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Royal Pop day orologi da tasca lusso pop consumo gas lacrimogeni
Vedi anche
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria
Rai, Giachetti: "Grande risultato su numero legale in Vigilanza, sospendo iniziative non violente" - Video
Roma, Gualtieri avvia i lavori del termovalorizzatore: "Giornata storica" - Video
News to go
Missioni internazionali, via libera del Cdm alla proroga
Cannes 2026, giorno 4: l’arrivo di Travolta e Lennon rivive con l’Ia - Le videonews
Si chiude il congresso europeo sull'obesità, al centro ancora i nuovi farmaci: le videonews dalla nostra inviata
News to go
Biglietto unico per i treni in Europa, la proposta dell'Ue per semplificare i viaggi
Trump-Xi Jinping, la stretta di mano è una sfida - Video
Ostiamare in Serie C, il club di Daniele De Rossi premiato in Campidoglio - Video
Cannes 2026, giorno 3: attesi Isabelle Huppert e Vincent Cassel - Videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza