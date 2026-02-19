circle x black
Comuni, Dota (Anci): "Rafforziamo la capacità amministrativa dei piccoli comuni"

19 febbraio 2026 | 19.01
"Stati generali dei piccoli comuni è un evento molto importante e la grandissima affluenza oggi dimostra che ancora una volta Anci nazionale ha colto nel segno. Attraverso questo progetto abbiamo rafforzato, sulle tematiche che saranno oggetto di laboratori specifici, la capacità amministrativa dei piccoli comuni". Così Stefania Dota, vice segretario generale di Anci nazionale, agli Stati generali dei piccoli comuni, in svolgimento fino al 20 febbraio presso il Centro Congressi La Nuvola di Roma, due giornate di confronto dedicate alla capacità amministrativa e alle sfide quotidiane degli enti di minore dimensione demografica.

Dota ha sottolineato come le realtà più piccole abbiano necessità maggiori di strumenti operativi e competenze: "Le piccole realtà hanno più bisogno di un rafforzamento della propria capacità di azione amministrativa. Anci nazionale ha fatto uno sforzo enorme insieme al Dipartimento della Funzione pubblica, tentando, attraverso laboratori sul campo, di assistere e accompagnare i piccoli comuni che hanno aderito al progetto nella realizzazione di soluzioni innovative per i loro enti". Tra gli esempi concreti citati, quello relativo alla gestione del personale. "Penso alla possibilità di attuare una contrattazione decentrata integrativa che da anni non veniva fatta, proprio per mancanza di capacità amministrativa o di figure chiave come il segretario comunale. Su questo l’Anci, anche dal punto di vista politico-istituzionale e attraverso proposte normative, sta tentando di valorizzarne il ruolo e la competenza professionale all’interno di queste piccole realtà".

Secondo la vice segretaria generale dell’associazione dei Comuni, l’iniziativa rientra in una strategia più ampia di sostegno ai territori minori: "È un evento che si inserisce nel solco di tutta l’azione politica e istituzionale che Anci ha dedicato, dedica e dedicherà sempre ai piccoli comuni e alle realtà minori".

