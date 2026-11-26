"Grazie Presidente. Nostra guida salda, punto di riferimento indiscutibile e garante primo dell’unità del Paese. E permettetemi un momento di orgoglio istituzionale: quest'anno festeggiamo gli 80 anni della nostra Repubblica. Che significano ottant'anni di democrazia, di riscatto e di ricostruzione. In questo lungo viaggio, i Comuni italiani sono le fondamenta su cui è nata, cresciuta e rimasta in piedi l'Italia intera. Dalla scelta repubblicana del 1946 fino alle complesse sfide di oggi, la fascia tricolore che indossiamo ha attraversato ogni pagina della storia. E lo ha fatto sempre con stesso spirito di servizio, lealtà repubblicana, legame viscerale con i nostri cittadini e le nostre cittadine". Così il presidente Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nella sua relazione, rivolgendosi al Presidente della Repubblica Matterella, nel corso della cerimonia di apertura della 43sima Assemblea annuale Anci in corso a Verona.

"In questi mesi noi sindaci viviamo sulla nostra pelle il cortocircuito di una crisi che picchia duro sulle famiglie. Vediamo la rabbia, la stanchezza, il disorientamento dei cittadini e del mondo produttivo. Tocchiamo con mano la preoccupazione dei nostri giovani, schiacciati dalla precarietà lavorativa, dal caro-vita e dall'impossibilità oggettiva di costruire un percorso di vita autonomo, in un Paese dove purtroppo quasi un giovane su dieci si trova in condizione di povertà assoluta. Di fronte a questa emergenza democratica e sociale, non possiamo dare risposte di facciata. Delegare la gestione del disagio solo a misure di ordine pubblico non ha senso. Bisogna costruire un nuovo patto sociale. Occorre intervenire". "Intervenire - spiega - significa garantire la sicurezza urbana, ma allo stesso tempo assicurare risposte ai bisogni reali e offrire certezze concrete sul futuro. Due obiettivi che non si costruiscono con le parole, ma con la coesione sociale giorno per giorno, garantendo il diritto alla casa, creando spazi di aggregazione, difendendo il lavoro dignitoso, dando speranza ai giovani". "Non c'è coesione e contrasto ai divari sociali - avverte - senza crescita e vitalità economica. E questo ancora di più nelle nostre realtà locali. Botteghe artigiane, esercizi di vicinato e piccole imprese non sono solo il motore dell'economia locale, ma il presidio luminoso e insostituibile di strade, quartieri e centri storici. Per questo chiediamo strumenti agili per difendere il tessuto produttivo diffuso dalla desertificazione commerciale. Perché se soffrono loro, si spengono le città".

"I sindaci sono anche i primi difensori della pace. C’è un filo che lega la vita quotidiana dei Comuni a ciò che accade nello scenario internazionale. Quando nel mondo esplodono conflitti e tensioni geopolitiche, i primi a pagarne il prezzo sono le nostre comunità. Le guerre portano con sé l'esplosione dei costi energetici, l'inflazione che erode il potere d'acquisto delle famiglie, l'incertezza sui prezzi delle materie prime nei cantieri delle opere pubbliche e l'aumento dei bisogni primari delle persone". Così il presidente Anc. "La pace - sostiene - non è un’astrazione o una rivendicazione di principio, è la precondizione per la stabilità del Paese. In questi ottant’anni ci siamo abituati a vivere in un lungo periodo di pace, quasi fosse un diritto acquisito per sempre. Oggi la storia ci ricorda che la pace non va mai data per scontata, ma custodita e difesa ogni giorno. E quando l'impatto di queste crisi globali si scarica sulle persone, tocca a noi sindaci fare da argine, provando a garantire la tenuta sociale".

E ancora: "Spesso chi governa un Comune è costretto a dover dire 'no' a causa di decisioni prese altrove o di tagli calati dall'alto, trovandosi completamente solo a gestire un sistema pubblico sottoposto a una pressione oramai insostenibile. La situazione di finanza pubblica è complicata, e l'incertezza della fase post-Pnrr non ci aiuta. Il Paese reale e la sua crescita devono essere il tema centrale dell’azione politica: le persone che incontriamo al mercato la mattina, i genitori fuori dalle scuole, gli anziani agli sportelli d'anagrafe. Le comunità che rappresentiamo al di là delle appartenenze di partito chiedono risposte ed una politica capace di migliorare la loro vita".

"In Italia - prosegue Manfredi - c’è un gigantesco problema salariale: gli stipendi sono troppo bassi e non coprono più il costo della vita. E poiché un Comune non può intervenire direttamente sulle buste paga dei lavoratori, l'unico modo reale e immediato che abbiamo per dare un sollievo alle famiglie è offrire servizi pubblici di qualità a costo basso o del tutto gratuiti, dai nidi ai trasporti, dal tempo pieno al sostegno scolastico. E’ quello che abbiamo detto ieri al presidente del Consiglio Meloni, che ringrazio per l’incontro costruttivo e per l’attenzione che ha riservato alle nostre proposte. Investire sui sindaci significa dare fiducia ai cittadini e migliorare la loro qualità della vita. La salvaguardia della coesione sociale la svolgono principalmente i Comuni". "Lo sappiamo e lo vogliamo fare - afferma - ma servono risorse adeguate, e strumenti e poteri efficaci e flessibili. Ma i dati di finanza pubblica sono preoccupanti. C’è un progressivo deterioramento del saldo netto di parte corrente (che dai 1,9 miliardi del 2024 scenderà a -700 milioni nel 2027), messo sotto pressione dalle spinte inflazionistiche. In questo quadro, una riforma della finanza locale è indispensabile e non più rinviabile. La capacità fiscale dei Comuni è esaurita e il fabbisogno finanziario per garantire i servizi cresce rapidamente". "La base imponibile - avverte - è stata progressivamente erosa. Le norme che si sono succedute sull’Imu - ad esempio la definizione di prima casa per il coniuge separato - hanno eroso il gettito senza compensazione. I Comuni stanno migliorando continuamente la capacità di riscossione, ma è indispensabile individuare nuove forme di compartecipazione fiscale. Altrimenti la tenuta dei servizi non potrà essere garantita perché il gettito effettivo si riduce ogni anno".

"C'è un principio costituzionale che unisce da sempre Nord, Centro e Sud: l'autonomia dei Comuni. E’ un valore che appartiene alla storia dell’Italia e al patto costituzionale e non deve essere limitata da nuovi e vecchi centralismi. Tutti concordiamo sul fatto che il tema dell’autonomia va affrontato con grande responsabilità. Non si può procedere di un solo centimetro senza la preliminare definizione e l'effettivo finanziamento dei Livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale". "Stabilire i Lep sulla carta senza le adeguate risorse perequative - spiega - lascerebbe i Comuni soli a gestire le disuguaglianze sociali, incastrati in nuove e vecchie burocrazie incapaci di dare risposte ai cittadini. Analogamente, il funzionamento della vita quotidiana dei Comuni può essere deciso solo dai sindaci e dai consigli comunali che sono democraticamente eletti e rispondono direttamente ai cittadini elettori. Nessun altro può decidere come funzionano i nostri Comuni". "Chi indossa questa fascia - afferma - sa che l'unità della Repubblica e la dignità dei Comuni sono due facce della stessa medaglia. Per questo chiediamo che qualsiasi riforma parta dal rafforzamento effettivo dei Comuni e delle Città, tutelandone l’autonomia decisionale con poteri e risorse certe. Apprendiamo con soddisfazione che si è sbloccato l’iter per la riforma del Tuel che attendevamo da anni. Alcuni punti sono sicuramente da migliorare ma con l’obiettivo di rafforzare il ruolo autonomo e centrale dei Comuni".

"Un punto nevralgico su cui serve chiarezza con il Governo e il Ministero dell'Interno è la sicurezza urbana. I cittadini bussano giustamente alla nostra porta per degrado, baby-gang o malamovida. Veniamo definiti 'autorità locali di pubblica sicurezza', ma abbiamo strumenti limitati per poter agire. Sia chiaro, non vogliamo trasformare i nostri agenti in gendarmi: la loro forza è la prossimità. Essere il presidio di umanità che conosce ogni strada, ogni negoziante, ogni famiglia. Ma la prossimità senza tutele diventa un rischio non sostenibile. Serve un salto di qualità normativo che rafforzi sinergia e strumenti, ed è importante colmare quel vuoto di 12 mila uomini che le forze di polizia locale hanno perso negli ultimi 10 anni". Così il presidente Anci. "E finché questo non accade - afferma - se gli organici dei nostri agenti sono ridotti all'osso, chi sarà a fare il vigile urbano? Sarà il sindaco. Di fatto, il sindaco finisce per fare tutto: deve indossare i panni del vigile, fare lo spazzaneve, il postino, il progettista di bandi europei e persino il responsabile dei sequestri di cibi avariati. Ma oggi, con tutta la tecnologia che abbiamo, vi sembra normale che sia il sindaco a dover dare l’allerta di Protezione civile? Se la decisione finale viene scaricata sul Sindaco, è legittimo chiedersi se tutti stiano facendo la propria parte. Facciamo ogni giorno mille mestieri. Ma quando la città si trova nel mare in tempesta, il mestiere del sindaco è uno solo: il comandante che tiene dritta la barra del timone. Per farlo servono cose semplici: poteri ben definiti, risorse certe e la libertà di decidere".

"Ancora, sempre grazie al Pnrr, il tema della digitalizzazione dei servizi pubblici ha fatto enormi progressi. E’ una straordinaria opportunità, ma comporta due rischi enormi, se non governata politicamente. Da un lato il divario generazionale e sociale nell'accesso; dall'altro la sovranità digitale e la sicurezza dei dati. I Comuni sono i primi grandi collettori di dati sensibili delle persone: dobbiamo proteggerli e dotarci di applicazioni di intelligenza artificiale che restino nel dominio pubblico, evitando di dipendere passivamente da piattaforme private esterne. Una regia pubblica su un tema così importante serve ed è urgente".

"C’è l'emergenza delle emergenze: il diritto alla casa. Il Piano casa nazionale rappresenta una prima risposta che va rapidamente attuata accelerando le procedure previste dalla norma. I Comuni sono pronti a mettere a disposizione progetti e aree, ma lo Stato deve tornare a investire in modo massiccio nell'edilizia residenziale pubblica e sociale" aggiunge il presidente Anci. "Dare una casa - afferma - a una giovane coppia o a uno studente e a chi è in graduatoria nelle liste degli alloggi popolari è l'investimento più redditizio che la Repubblica possa fare sul proprio futuro".

"Il riassetto della macchina amministrativa a fronte di compiti sempre più estesi vede una diffusa carenza di personale. Il blocco del turnover e i tetti di spesa nei decenni passati hanno ridotto il personale del 20%. Abbiamo una classe di dipendenti pubblici con un'età media elevata, e soprattutto assistiamo al fenomeno dei concorsi comunali che vanno deserti, o peggio, alle dimissioni di quei pochi che assumiamo. I giovani ingegneri, gli esperti di contratti pubblici, gli informatici, gli urbanisti non scelgono più i Comuni" aggiunge Manfredi nella sua relazione. "Preferiscono - ammette - il settore privato o altre amministrazioni centrali perché le retribuzioni nei Comuni sono basse, le responsabilità enormi e le prospettive di carriera piatte. Ci sono voluti venti anni per abrogare l’anacronistico tetto di spesa alle assunzioni di personale dei Comuni, storica battaglia dell’Anci. Nel mio mandato, vi garantisco, l’ho chiesto in tutti i provvedimenti e in tutti gli incontri istituzionali: finalmente l’abbiamo ottenuto. Vogliamo essere attrattivi? Allora dobbiamo perequare gli stipendi aumentando il fondo statale, che oggi è di soli 100 milioni". "Analogamente - sottolinea - la copertura dei rinnovi contrattuali non può essere a carico dei soli bilanci comunali, ma richiede un sostegno governativo. Una prima soluzione che abbiamo proposto è il recupero del fiscal drag derivante dall’incremento stipendiale legato ai rinnovi che oggi va allo Stato. Senza un contributo, la sostenibilità della spesa del personale è impossibile. A proposito di personale, cominciamo a stabilizzare quello assunto con il Pnrr".

"I dati di finanza pubblica ci dicono che i Comuni sono il comparto più virtuoso: i bilanci sono più solidi, le crisi finanziarie restano un problema, ma in un perimetro sempre più ridotto. La nostra realtà parla però di spese correnti gravemente erose dall'inflazione, dai costi energetici (con oltre 300 milioni di aumento cumulato) e da preoccupanti emergenze sociali. Ci siamo impegnati in questi anni nel promuovere regole contabili più flessibili. Non ha senso tenere congelati gli avanzi di amministrazione per rigidità contabili, quando là fuori c’è un Paese reale in sofferenza". "Al ministro Giorgetti - afferma - va il merito di aver garantito un confronto serio e costruttivo, che ci ha consentito di avere prime risposte già nella legge di bilancio presentata in Parlamento. Abbiamo ottenuto per il 2027 un ulteriore incremento del fondo Minori affidati da sentenza: 300 milioni, che però non sono stabilizzati nel tempo. Abbiamo anche puntato a valorizzare l’utilizzo degli avanzi e gli accantonamenti obbligatori". "Sono misure - conclude - che permettono ad una parte importante di Comuni, piccoli e grandi, di recuperare capacità di spesa corrente, raschiando il fondo del barile, utilizzando i saldi positivi cumulati negli anni. Ma la pressione dei costi e dei nuovi bisogni corre sempre più veloce. E quindi, il tema del crescente disequilibrio tra entrate, costo dei servizi e spese da coprire non è più rinviabile e chiama in causa la politica. Il progressivo deterioramento del saldo netto di parte corrente ci dice che nei prossimi anni non ce la faremo".