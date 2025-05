Fervono i preparativi nella Cappella Sistina dove mercoledì 7 maggio 2025 inizierà il Conclave per eleggere il 267esimo Pontefice. La Santa Sede ha diffuso le immagini esclusive della Sistina in trasformazione. Operai e restauratori sono al lavoro per accogliere i 133 cardinali che si riuniranno per scegliere il nuovo Papa.