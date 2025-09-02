circle x black
Coop e Fondazione Cecchettin insieme contro la violenza di genere

02 settembre 2025 | 15.06
Redazione Adnkronos
Coop e la Fondazione Giulia Cecchettin siglano a Roma un protocollo d'intesa per avviare azioni concrete di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. L'accordo, che rientra nella più ampia campagna di Coop "Dire, fare, amare", avviata lo scorso marzo, per  promuovere l'educazione alle relazioni, prevede attività di formazione e sensibilizzazione rivolte inizialmente ai dipendenti Coop, per poi estendersi a soci e consumatori nei punti vendita. Il progetto pilota partirà a fine settembre a Padova, con un percorso di formazione dedicato a 150 lavoratori di cinque negozi Coop, finalizzato a diffondere consapevolezza sul tema delle relazioni di genere e a individuare comportamenti inappropriati. 

