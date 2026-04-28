Corteo funebre ai Quattro Canti, increduli i turisti

Questa mattina curioso stop di un corteo funebre a Piazza Vigliena a Palermo, meglio conosciuta come i Quattro Canti. A darne notizia è Dieci, testata regionale attiva sui social media. Il corteo funebre ha occupato il centro dei Quattro Canti a Palermo, dove é stato posizionato un feretro. In segno di omaggio una cantante ha intonato una canzone dedicata al defunto. Subito dopo sono state liberate alcune colombe bianche. Riposizionato il feretro all'interno del carro funebre il corteo é ripartito. Curiosi e turisti hanno assistito increduli alla curiosa manifestazione.