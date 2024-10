Diminuiscono i nuovi casi di Covid in Italia, ma aumentano i decessi, probabilmente per effetto dei maggiori contagi delle settimane precedenti. Nella settimana 10-16 ottobre si registrano 11.433 nuovi casi rispetto ai 11.887 della rilevazione precedente. I morti arrivano a 117, in aumento rispetto ai 100 della settimana 3-9 ottobre. Questi i dati del bollettino aggiornato, pubblicato dal ministero della Salute.

Il maggior numero di nuovi casi si conta in Lombardia (3.498), seguita da Veneto (1.526), Piemonte (1.458) e Lazio (1.046). Nell'ultima settimana sono stati effettuati 94.880 tamponi in aumento rispetto ai 91.328 precedenti. Scende il tasso di positività, che passa al 12% rispetto al 13% della settimana 3-9 ottobre.