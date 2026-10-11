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Cede un balcone a Napoli, quattro feriti: due sono ricoverati in codice rosso

È accaduto a Santa Maria la Carità: indagano i carabinieri

Cede un balcone a Napoli, quattro feriti: due sono ricoverati in codice rosso
11 ottobre 2026 | 18.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Erano andati a vedere un immobile in ristrutturazione, i quattro familiari rimasti gravemente feriti nel crollo di un balcone. È accaduto questo pomeriggio a Santa Maria la Carità, in provincia di Napoli. I carabinieri della stazione di Sant'Antonio Abate sono intervenuti in via del Canneto per il cedimento di un balconcino di un’abitazione in ristrutturazione e disabitata che si trova al piano ammezzato di una palazzina. In quel momento erano presenti sul balcone quattro persone: padre, figlio, figlia e genero. Tutto hanno riportato gravi lesioni, due sono stati trasportati in codice rosso presso ospedale del Mare e il Cardarelli di Napoli, altri due sono ricoverati presso il San Leonardo di Castellammare di Stabia. Sono in corso i rilievi e sono state avviate le indagini, condotte dai carabinieri.

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