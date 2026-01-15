circle x black
Arezzo, crolla una palazzina dopo un'esplosione: tre feriti gravi

L'abitazione è andata in fiamme. Soccorsi con ambulanze, elicotteri e vigili del fuoco

Palazzina crollata ad Arezzo, foto dei Vigili del fuoco
Palazzina crollata ad Arezzo, foto dei Vigili del fuoco
15 gennaio 2026 | 18.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una palazzina di due piani è parzialmente crollata nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 15 gennaio, nella località Il Matto, nel comune di Arezzo, a seguito di un'esplosione. La deflagrazione, avvenuta intorno alle 17.22, ha provocato anche lo sviluppo di un incendio, domato dai vigili del fuoco del comando di Arezzo e del distaccamento di Cortona, intervenuti sul posto.

Le condizioni dei feriti

Il bilancio è di tre persone ferite gravi. Secondo l'aggiornamento, fornito dal 118 della Asl Toscana sud est, un uomo di 63 anni è stato trasportato in codice 2 all'ospedale San Donato di Arezzo. In codice 2 anche una donna di 71 anni, anch'essa trasferita al San Donato. Gravissime le condizioni di una donna di 76 anni, rimasta ustionata nell'esplosione: la paziente è stata trasportata in codice 3 al Centro Grandi Ustionati di Cisanello, a Pisa, con ambulanza della Croce Bianca e medico a bordo.

Le cause dell'esplosione

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario, anche carabinieri e altre forze dell'ordine. Per coordinare le operazioni di soccorso è stato attivato il gruppo maxiemergenze del 118 di Arezzo, con l'impiego dell'elisoccorso Pegaso 2, automedica e diverse ambulanze infermierizzate. Oltre ai primi mezzi già sul posto, è stata disposta un'attivazione aggiuntiva della Misericordia di Arezzo e di un'ulteriore ambulanza della Croce Rossa di Arezzo. I vigili del fuoco hanno proseguito a lungo le verifiche tra le macerie per escludere la presenza di altre persone coinvolte, anche con le unità cinofile. Al momento non risultano dispersi. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'esplosione e del conseguente crollo dell’edificio.

