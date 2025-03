Cyberbullismo, ass. Schiboni (Lazio): "Evitare questa piaga delle nostre famiglie"

"Gli argomenti che verranno portati all’attenzione dei ragazzi oggi sono importanti e strategici, in particolare in un contesto come quello attuale in cui il digitale si sta sviluppando in modo sempre più rapido. Noi, come istituzione, dobbiamo cercare di seguire queste tendenze e di evitare il bullismo e il cyberbullismo, che sono una piaga delle nostre famiglie".

Lo ha affermato Giuseppe Schiboni, assessore alla formazione, scuola, lavoro e urbanistica di Regione Lazio, alla chiusura del progetto "Giovani generazioni", promosso dal Moige (Movimento Italiano Genitori), con il patrocinio della Regione Lazio.

L'iniziativa, che ha coinvolto tutte le province del territorio laziale, ha registrato la partecipazione di oltre duemila studenti attraverso il Centro mobile e la task force antibullismo del Moige. Le sessioni formative hanno conseguito risultati significativi, accrescendo la consapevolezza sui rischi dell'uso improprio della tecnologia e fornendo strumenti concreti per contrastare bullismo e cyberbullismo.