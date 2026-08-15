A 510 anni dal viaggio che condusse Leonardo da Vinci in Francia (1516–2026), un piccolo gruppo di ciclisti dà vita a un progetto contemporaneo che ne rievoca il significato, collegando simbolicamente Vinci ad Amboise. Dal 17 al 27 agosto prenderà il via “Da Vinci ad Amboise – Un itinerario contemporaneo ispirato al viaggio di Leonardo”, un progetto culturale promosso dall’Associazione Leonardo Da Vinci Heritage, che si realizzerà attraverso un tour in bicicletta ispirato al viaggio compiuto da Leonardo nel 1516 verso la corte del re Francesco I.

Protagonista dell’iniziativa sarà un piccolo gruppo di cinque appassionati di ciclismo guidato da Gianni Vinci, vicepresidente dell’Associazione, discendente della famiglia Da Vinci e coinvolto nel progetto internazionale di ricerca genealogica e genetica sul Dna di Leonardo. Con lui prenderanno parte al viaggio Giovanna Dolfi, Marco Volpi, Nicola Vaccari e Paolo Pontenani. Il gruppo percorrerà in bicicletta circa 1.000 chilometri attraverso Italia, Svizzera e Francia, lungo il percorso che unirà Vinci ad Amboise. L’itinerario non ripercorre il tragitto storico seguito da Leonardo nel 1516, ma ne rievoca idealmente il significato, collegando i luoghi della nascita e dell’ultima dimora del Maestro attraverso un percorso contemporaneo pensato per la mobilità ciclistica.

L’obiettivo dell’iniziativa non è principalmente sportivo, bensì culturale e simbolico: valorizzare il legame storico tra Vinci e Amboise attraverso un viaggio contemporaneo ispirato a quello di Leonardo, promuovendo la conoscenza del territorio, del paesaggio e del patrimonio storico leonardiano. Durante il percorso saranno condivisi brevi racconti, fotografie e video per documentare paesaggi, incontri e riflessioni lungo l’itinerario.

L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione di istituzioni e realtà impegnate nella valorizzazione dell’eredità leonardiana. L’Associazione Leonardo Da Vinci Heritage promuove da anni attività di ricerca, divulgazione e valorizzazione dedicate a Leonardo, alla sua famiglia e al territorio vinciano, anche attraverso il progetto internazionale “Leonardo DNA Project”, alla ricerca genealogica e genetica sulla famiglia Da Vinci.

Il progetto si avvale del patrocinio del Comune di Vinci e della collaborazione dell’Associazione Internazionale Le Vie di Leonardo, Itinerario culturale del Consiglio d’Europa, del Comune di Amboise e del Clos Lucé - Parco Museo Léonard de Vinci (dove Leonardo morì il 2 maggio 1519).

Per l’iniziativa è stata realizzata una maglia tecnica appositamente progettata per il tour, che accompagnerà i partecipanti lungo tutto il percorso. Concepita come parte integrante del progetto, non è un semplice capo tecnico, ma un elemento narrativo che rende visibile il significato del viaggio: sul fronte il segno che unisce idealmente Vinci ad Amboise, sul retro le principali località attraversate lungo il percorso e i loghi delle istituzioni e dei partner che accompagnano l’iniziativa. Un modo per rendere riconoscibile, lungo tutto il tragitto, il legame ideale tra i luoghi della nascita e dell’ultima dimora di Leonardo. La maglia è stata progettata da Agnese Sabato e realizzata da Cycle Sport Wear.

La partenza del tour è prevista lunedì 17 agosto da Vinci, luogo di nascita di Leonardo (15 aprile 1452). Domenica 16 agosto alle ore 10.00, alla vigilia della partenza, si terrà un momento di saluto istituzionale alla presenza della vice sindaca di Vinci, Daniela Fioravanti, della presidente dell’Associazione Leonardo Da Vinci Heritage, Agnese Sabato, del presidente dell’Associazione Internazionale Le Vie di Leonardo, Silvano Guerrini, e dei cinque ciclisti protagonisti dell’iniziativa. L’incontro si terrà presso il Monumento a Leonardo di Mario Ceroli e sarà seguito dalle fotografie ufficiali dell’evento.

Daniele Vanni, sindaco di Vinci, ha dichiarato: “Il Comune di Vinci accoglie con grande piacere questa iniziativa, che celebra in modo originale e contemporaneo il profondo legame tra la nostra città e Amboise. Rivolgo ai partecipanti il mio augurio per un viaggio ricco di incontri, scoperte e soddisfazioni, certo che sapranno essere validi ambasciatori del nostro territorio”.

Il viaggio si svilupperà attraverso 11 tappe, attraversando Italia, Svizzera e Francia lungo un itinerario di circa 1.000 chilometri e 9.000 metri di dislivello positivo. Il percorso attraverserà 17 località principali, riportate anche sulla maglia ufficiale del viaggio. Nella sua prima parte il tracciato coincide, fino almeno a Losanna, con la Via Francigena, privilegiando itinerari ciclabili e strade secondarie; attraversa quindi il Passo del Gran San Bernardo, uno dei più importanti valichi alpini della storia europea, per proseguire verso Amboise.

Le principali località attraversate sono: Vinci – Massa – Santhià – Ivrea – Aosta – Passo del Gran San Bernardo – Martigny – Villeneuve – Losanna – Jougne – Pont d’Héry – Gergy – Luzy – Avril-sur-Loire – Nevers – Vierzon – Amboise.

La scelta dell’itinerario non risponde soltanto a criteri logistici, ma intende evocare il ruolo che queste vie di comunicazione hanno avuto per secoli come percorsi di incontro, di pellegrinaggio, di commercio e di diffusione delle idee, in sintonia con lo spirito del viaggio compiuto da Leonardo nel 1516.

L’arrivo ad Amboise è previsto nella tarda mattinata di giovedì 27 agosto. I partecipanti raggiungeranno il Clos Lucé, ultima dimora di Leonardo, dove saranno accolti da Noémie Pasquet, Vicepresidente dell’Associazione Internazionale Le Vie di Leonardo, da Jean Del Fiol, Presidente del Comitato per il Gemellaggio Amboise–Vinci, e da Jacques de Tarragon, Direttore del Clos Lucé. Dopo l’arrivo, i partecipanti saranno invitati a un pranzo presso l’Auberge du Prieuré, all’interno del Clos Lucé, dove sarà servito un menù rinascimentale. Il pranzo offrirà un’occasione di incontro tra i partecipanti, i rappresentanti delle istituzioni e i partner francesi del progetto. Nel corso della giornata il gruppo prenderà parte a una visita guidata in lingua italiana del Clos Lucé, per poi raggiungere il Castello Reale di Amboise e la cappella di Saint-Hubert, dove si trova la tomba di Leonardo. La giornata offrirà inoltre l’occasione per celebrare l’impresa dei cinque ciclisti e per condividere idee e prospettive per le future edizioni dell’iniziativa, traendo spunto dall’esperienza di questa prima edizione. Il viaggio del 2026 rappresenta il primo passo di un progetto concepito per svilupparsi negli anni. L’iniziativa guarda già al 2028, cinquantesimo anniversario del gemellaggio tra Vinci e Amboise, con l’intenzione di promuovere una nuova edizione del viaggio, ancora più ricca di collaborazioni e partecipazione internazionale.