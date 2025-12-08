circle x black
Cerca nel sito
 

Dai domiciliari al sushi bar, ecco le evasioni più improbabili del 2025

Le pattuglie dei carabinieri hanno assistito a casi di ogni genere da agosto ad oggi: 55 gli arresti e 42 le denunce finora

Carabinieri - Fotogramma /Ipa
Carabinieri - Fotogramma /Ipa
08 dicembre 2025 | 08.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono stati 55 gli arresti e 42 le denunce per evasione dai domiciliari registrati da agosto scorso a oggi. C’è chi evade per regolare conti sentimentali lasciati a metà, chi tenta la fuga all’alba sperando di passare inosservato, chi sfreccia in scooter senza casco convinto che nessuno lo riconoscerà e chi si lancia da una finestra del bagno sparendo per settimane, salvo poi ricomparire in una stanza d’albergo a pochi chilometri di distanza. Le pattuglie dei carabinieri hanno assistito a casi di ogni genere: dalla donna che si copre il volto in un suv diretto verso una cena giapponese improvvisata, al detenuto che reinterpreta la fuga napoleonica dall’isola d’Elba dove era costretto a stare e autorizzato a muoversi.

E poi, il giovane in fila al traghetto con un passamontagna, un 60enne convinto che Pasquetta giustifichi una bibita al bar, un uomo che trasforma l’evasione in contenuti social e persino un detenuto in pasticceria con la famiglia, sorpreso da un carabiniere fuori servizio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
evasione domiciliari arresti denunce carabinieri fuga
Vedi anche
Scala, la festa delle maestranze e degli artisti dietro le quinte dopo la Prima - Video
Lega, Durigon risponde a Calenda: "Cerca attenzioni, sta sparendo" - Video
Achille Lauro alla Scala: "Per la Prima una scelta coraggiosa" - Video
News to go
Scuola e Fondo unico per l'inclusione sociale: le novità
Prima della Scala, le videonews dalla nostra inviata
Scala, Barbara Berlusconi: "Il mio abito un omaggio ad Armani" - Video
News to go
Ponte dell'Immacolata, boom per la Campania
News to go
Dicembre mese di tredicesime
Atreju 2025, da Pasolini a Charlie Kirk: ecco il pantheon di Fratelli d'Italia - Video
Atreju 2025, da Landini a Ceccarelli: FdI dà i voti nel 'Bullometro' - Video
News to go
Regali di Natale, il miglior consulente? Potrebbe essere l'Ia
News to go
ARTExARTE, l'evento che unisce editoria e arte specializzata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza