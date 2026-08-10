Il corpo di Daniele Congedi era stato rinvenuto a circa dieci metri dalla sua bicicletta. Le attività investigative sono in corso

Si presentano particolarmente complesse, anche per l’assenza di sistemi di videosorveglianza direttamente utili alla ricostruzione del fatto, le indagini dei carabinieri sulla morte di Daniele Congedi, il ciclista di 28 anni, di Ugento, in provincia di Lecce, ritrovato morto domenica in tarda serata dopo essere scomparso dalla mattina durante una escursione sulla strada tra Ugento e Racale.

Ciclista ucciso, a che punto sono le indagini

Le indagini dei Carabinieri della Stazione di Racale e della Sezione Operativa della Compagnia di Casarano proseguono. Oggi, lunedì 10 agosto, il cerchio degli accertamenti si è progressivamente stretto anche attraverso verifiche effettuate presso le officine della zona, finalizzate a individuare eventuali autovetture portate nelle ultime ore per riparazioni compatibili con i danni che potrebbero essere stati provocati dall’impatto.

In tale contesto, si è rivelata particolarmente importante la segnalazione giunta spontaneamente ai Carabinieri da parte del titolare di una ditta di soccorso stradale che, dopo aver appreso la notizia dell’incidente, ha contattato la caserma riferendo di aver recuperato, proprio nella zona interessata dal sinistro, un’autovettura rimasta in panne.

I successivi accertamenti effettuati dai Carabinieri presso il deposito della ditta hanno consentito di esaminare il veicolo e di riscontrare elementi ritenuti compatibili con la dinamica del sinistro, indirizzando ulteriormente le attività investigative. Il mezzo, una Lancia Y, è stato sottoposto a sequestro.

Gli approfondimenti hanno permesso di risalire al proprietario dell’autovettura, che in un primo momento risultava irreperibile. Sono stati pertanto convocati i familiari e, nelle ore successive, il giovane, un 22enne di Ugento, si è presentato spontaneamente in caserma accompagnato dal proprio difensore. Le attività investigative sono tuttora in corso e sono finalizzate a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e ad acquisire tutti gli elementi necessari. Al momento, l’ipotesi di reato oggetto degli accertamenti è quella di omicidio stradale. L’indagine è coordinata dalla Procura della Repubblica di Lecce.

Il caso

Il corpo era stato rintracciato grazie alla localizzazione del telefono cellulare che ha consentito di circoscrivere ulteriormente l’area di interesse e indirizzare le ricerche. Dai primi rilievi effettuati sul posto era stata presa in considerazione l’ipotesi che Congedi potesse essere stato investito mentre percorreva la strada in direzione di Ugento, presumibilmente durante il tragitto di rientro verso casa dopo essersi trattenuto a Gallipoli. Il corpo, inoltre, non risultava immediatamente visibile dalla sede stradale, in quanto si trovava in un’area caratterizzata dalla presenza di erba particolarmente alta.

Particolarmente rilevanti saranno gli ulteriori accertamenti sulla bicicletta, una mountain bike risultata gravemente danneggiata, nonché sul punto e sulle modalità dell’impatto. Il corpo della vittima è stato rinvenuto a circa dieci metri dalla bicicletta.