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De Giorgi (Imi):"L'80% dei melanomi è legato all'esposizione solare, non basta la crema al mare"

'Tra i fattori di rischio anche la familiarità e un numero di nevi superiore a 50'

Vincenzo De Giorgi - (foto Adnkronos)
Vincenzo De Giorgi - (foto Adnkronos)
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16 ottobre 2026 | 15.55
Maddalena Guiotto
LETTURA: 1 minuti

"La prevenzione del melanoma si basa sull'eliminazione dei fattori di rischio. Purtroppo, per molti, il fattore rischio principale è l'esposizione solare. Noi sappiamo che l'80% dei melanomi è legato all’esposizione solare. La gente mette ancora la crema solo al mare, non la mette all'aperto, quando fa attività sportiva, quando magari fa attività ludiche, anche quindi non solo sportive, ma anche una classica passeggiata. Sono questi i momenti in cui bisogna proteggersi. Un altro argomento molto importante è la prevenzione nel mondo del lavoro. Non è ancora entrata proprio nelle varie aziende l'idea di proteggere i lavoratori outdoor dalla radiazione solare. Invece, per legge, già dovrebbero esserci degli spazi ombreggiati per il pranzo, per fare una pausa durante il lavoro per evitare appunto questa esposizione. E anche al mare il costume, diciamo, non è quasi più sufficiente. Sarebbe meglio una maglietta a protezione dai raggi ultravioletti: permette una protezione molto più sicura". Così Vincenzo De Giorgi, segretario dell'Intergruppo melanoma italiano, partecipando oggi a Bologna alla prima giornata del Congresso nazionale Imi che si conclude il 18 ottobre.

"Bisogna lavorare molto di più sui ragazzini, sui bambini, far loro capire quanto è importante la protezione, quanto è importante la diagnosi precoce - rimarca De Giorgi - Tra i fattori di rischio ci sono poi la familiarità, cioè avere un familiare che ha avuto il melanoma, avere un numero di nevi superiore a 50 e l’essersi esposti molto al sole da bambini e adolescenti", conclude.

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