Pace fatta tra Leonardo Maria Del Vecchio e la compagna Sara Soldati che in estate si sono scontrati sull’affidamento della figlia di solo un anno.

“C'è chi sperava che arrivassimo da due ingressi diversi, ciascuno con la propria versione e la propria guerra. lo e Sara arriviamo insieme. Viviamo insieme. Cresciamo insieme nostra figlia. La lite faceva notizia. La famiglia, a qualcuno, dà fastidio. Pazienza”, scrive l’imprenditore in un post su X a poche ore dalla nuova udienza davanti ai giudici milanesi del Tribunale della sezione famiglia.

C’è chi sperava che domani arrivassimo da due ingressi diversi, ciascuno con la propria versione e la propria guerra.

Io e Sara arriviamo insieme. Viviamo insieme. Cresciamo insieme Bianca.

La lite faceva notizia. La famiglia, a qualcuno, dà fastidio. Pazienza. — Leonardo Maria Del Vecchio (@LeonardoMDV_95) September 15, 2026

Lo scorso agosto la coppia aveva trovato un accordo temporaneo per l'affidamento, valido per l’estate, ora - l’udienza verrà comunque celebrata - la notizia ufficiale della sintonia ritrovata.