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Leonardo Maria del Vecchio, pace fatta con Sara Soldati: "Cresciamo insieme nostra figlia"

L'imprenditore in un post a poche ore dalla nuova udienza davanti ai giudici milanesi del Tribunale della sezione famiglia

Leonardo Maria Del Vecchio - (IPa)
Leonardo Maria Del Vecchio - (IPa)
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16 settembre 2026 | 09.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Pace fatta tra Leonardo Maria Del Vecchio e la compagna Sara Soldati che in estate si sono scontrati sull’affidamento della figlia di solo un anno.

“C'è chi sperava che arrivassimo da due ingressi diversi, ciascuno con la propria versione e la propria guerra. lo e Sara arriviamo insieme. Viviamo insieme. Cresciamo insieme nostra figlia. La lite faceva notizia. La famiglia, a qualcuno, dà fastidio. Pazienza”, scrive l’imprenditore in un post su X a poche ore dalla nuova udienza davanti ai giudici milanesi del Tribunale della sezione famiglia.

Lo scorso agosto la coppia aveva trovato un accordo temporaneo per l'affidamento, valido per l’estate, ora - l’udienza verrà comunque celebrata - la notizia ufficiale della sintonia ritrovata.

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