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Botta e risposta tra Andrea Scanzi e Leonardo Maria Del Vecchio: "Continua lo stalking mediatico del Fatto Quotidiano, così trattate i vostri azionisti?"

L'imprenditore, che nei giorni scorsi ha acquistato il 2% del quotidiano, risponde a un articolo pubblicato oggi dal titolo "Gli acquisti inutili che possono andar bene a Del Vecchio"

Leonardo Maria Del Vecchio e Andrea Scanzi - (Ipa - Facebook)
Leonardo Maria Del Vecchio e Andrea Scanzi - (Ipa - Facebook)
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10 novembre 2026 | 10.36
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

"Continua lo stalking mediatico da parte del Fatto Quotidiano, ma è così che trattate i vostri azionisti? E pensare che non abbiamo ancora visto i bilanci". Leonardo Maria Del Vecchio, che nei giorni scorsi ha comprato il 2% del quotidiano, risponde così via X a un articolo pubblicato oggi proprio sul Fatto Quotidiano a firma di Andrea Scanzi dal titolo "Gli acquisti inutili che possono andar bene a Del Vecchio".

Scanzi racconta la presentazione del nuovo QN a cui hanno partecipato membri del governo, in primis Giorgia Meloni, esponenti della maggioranza e anche dell'opposizione. "Il classico genere 'famose du spaghi' e inciuciamo con gioia", scrive il giornalista. Che poi aggiunge: "A differenza di quanto si possa pensare, tanto io quanto Il Fatto abbiamo una stima smisurata del prode condottiero Del Vecchio jr. Gli auguriamo ogni gioia e ogni successo. Siamo poi oltremodo invidiosi del suo eloquio, della sua intelligenza e della sua lucidità, del suo garbo e del suo essersi fatto tutto da solo, senza nessun aiuto del padre e della famiglia".

Poi la stoccata: "Proprio perché gli vogliamo bene desideriamo consigliargli nuovi acquisti e nuove imprese". E prosegue con cinque consigli a Leonardo Maria Del Vecchio, che "potrebbe acquistare tutti i giornali del gruppo Angelucci, l'Inter, Ranucci, Gratteri e Report e potrebbe iscriversi a Italia Viva". Parole a cui l'imprenditore ha immediatamente risposto sui propri canali social.

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