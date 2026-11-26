È arrivato il tempo di verifica per il progetto dell’Oratorio San Giovanni Bosco. Dopo il lungo iter autorizzativo, infatti, a maggio hanno avuto inizio i lavori di Costruzione locali di ministero pastorale a seguito di ristrutturazione dell'Oratorio san Giovanni Bosco a Olgiate Comasco (CO), progetto cofinanziato dalla Conferenza Episcopale Italiana, Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e BCC Cantù, e alla fine del mese di ottobre ha raggiunto il 40% della realizzazione.

A seguito della demolizione della struttura precedente, nei caldi mesi estivi IMM Investment srl, impresa edile appaltatrice, ha fatto mettere radici all’Oratorio, completando le fondazioni speciali (consolidamento del terreno mediante pali in cemento armato) e quelle ordinarie, e ha preparato l’area di cantiere per l’ingresso dell’impresa prefabbricatrice. Dal primo ottobre Wood Beton s.p.a. ha iniziato a tenere l’intera comunità olgiatese col naso all’insù per vedere la struttura spuntare e crescere dietro alla recinzione di cantiere.

Prima i dieci pilastri della sala polifunzionale a bordo strada in cemento armato vibrocompresso prodotti dalle imprese del Gruppo Nulli spa, scaricati e posati durante la giornata stessa di giovedì. Nei giorni seguenti è stato portato e montato il ballatoio interno, le travi in legno lamellare che sorreggono la copertura della sala polifunzionale fronte strada poi il graticcio interno a supporto dei lucernari.

Lo spettacolo è durato poco perché subito dopo sono arrivate le pareti della sala polifunzionale e la copertura in legno che hanno chiuso l’involucro, occultandone la vista dalla strada. Dall’alto, però, è possibile apprezzare la scacchiera che illumina la sala polifunzionale e distinguere la torre distributiva, con la struttura metallica della scala e il vano ascensore al centro, che si erge a ridosso dell’ingresso del cortile, e anche Casa dell’Oratorio il cui involucro è ben visibile. In poche settimane l’Oratorio è cresciuto dietro alla recinzione, mentre i ragazzi fantasticano sui progetti e attività, ora che il sogno si sta concretizzando.

Nella mattinata di martedì 24 novembre, quindi, è giunto in visita al cantiere Mons. Gianluca Gaiardi, delegato regionale della Consulta regionale lombarda per i Beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto con l’arch. Elisabetta Gandola dalla Diocesi di Como a verificare l’effettivo stato di avanzamento dei lavori e la correttezza dell’avanzamento dei lavori. Accolto da una piccola delegazione formata dal parroco, don Flavio Crosta, dal coordinatore, Vittore De Carli, da un rappresentante della Commissione, Roberto Briccola, dalla progettista e DL, arch. Alessandra Mastrogiacomo, dalla redattrice del progetto socioeducativo, Alice Bianchi, dal Responsabile Unico di Progetto, arch. Carlo Valentini, dal Responsabile della Sicurezza, ing. Pasquale Sergio Camponi e dalle imprese rappresentate dal geom. Prandini e dal geom. Frigerio, mons. Gaiardi ha potuto apprezzare lo zelo con cui le imprese stanno lavorando per rispettare il cronoprogramma, giunto ormai alla chiusura dell’involucro prefabbricato. Con Borghi Ermanno srl e Cama unipersonale srl, le imprese appaltatrici hanno compreso appieno l’urgenza della comunità di riavere il proprio Oratorio, luogo di incontro, di crescita all’interno di una comunità coesa, solidale e sostenibile, all’insegna dell’educarsi al servizio e alla gratuità.