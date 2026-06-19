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Dengue a Bologna, caso confermato a Borgo Panigale: scattano le disinfestazioni

Trattamenti fino al 22 giugno, l'appello del Comune: "Eliminate ogni ristagno d'acqua"

Zanzare - Afp
Zanzare - Afp
19 giugno 2026 | 17.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Caso di Dengue nella zona di Borgo Panigale a Bologna. A darne notizia oggi, venerdì 19 giugno, è stato il Comune di Bologna ricordando che la malattia "ha di norma un decorso benigno con una fase acuta di circa una settimana mentre i dolori articolari possono durare mesi e la terapia è solo sintomatica per ridurre il dolore".

Scatta la profilassi immediata

L’amministrazione spiega che nel pomeriggio saranno attivate le misure previste dal protocollo regionale. "Saranno effettuati trattamenti di disinfestazione in area pubblica e nei cortili privati nelle zone frequentate dalla persona positiva per prevenire eventuali casi secondari". Sono già partiti gli interventi adulticidi in area pubblica. L'area coinvolta comprende via del Carroccio via Mameli via Legnano via Normandia e via Pontida. Il Comune rivolge un appello ai residenti e a chi gestisce attività o spazi nelle vie indicate: "Consentite l'accesso ai cortili agli operatori incaricati così da effettuare trattamenti larvicidi adulticidi e rimuovere eventuali focolai larvali gli operatori salvo rari casi non devono entrare negli appartamenti".

Il Comune: "Lotta alla zanzara tigre è prioritaria"

Il Comune sottolinea che situazioni come questa confermano la necessità di mantenere alta l’attenzione: "I trattamenti periodici di prevenzione sono obbligatori per tutti i proprietari o conduttori di aree e terreni da aprile a ottobre come previsto dal regolamento comunale di igiene mentre nelle aree pubbliche gli interventi sono a carico dell’amministrazione". L’appello finale è rivolto ai cittadini: "Trattate con prodotti larvicidi pozzetti e tombini delle acque piovane eliminate l’acqua dai sottovasi e non lasciate contenitori con l’apertura rivolta verso l’alto evitando così ristagni che favoriscono lo sviluppo larvale della zanzara tigre".

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