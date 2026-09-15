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Denuncia presentata da ex compagna Lavitola per maltrattamenti: indagano i pm di Roma

L'esposto-denuncia è all'attenzione dei pm del pool antiviolenza

L'ex compagna di Valter Lavitola, Natalia Potenza
L'ex compagna di Valter Lavitola, Natalia Potenza
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15 settembre 2026 | 16.49
Daniele Dell’Aglio
LETTURA: 1 minuti

E’ all’attenzione dei pm del pool antiviolenza di Roma l’esposto-denuncia presentato nelle scorse settimane per maltrattamenti da Natalia Potenza, l'ex compagna italo-argentina di Valter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell’attentato dello scorso ottobre davanti all’abitazione di Sigfrido Ranucci. Sui fatti denunciati dalla donna contro l'ex gli inquirenti hanno avviato accertamenti.

Intanto Potenza, che gestisce il bistrot Cefalù a Monteverde, sabato scorso è stata ascoltata in procura per dieci ore dal pm Edoardo De Santis, nell'ambito dell’inchiesta per l’attentato a Sigfrido Ranucci, e dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati. La donna avrebbe ricostruito gli affari dell’ex compagno da quando lo ha conosciuto e ha iniziato la relazione con lui mettendo a disposizione degli inquirenti documentazione anche fiscale.

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Lavitola Lavitola ex compagna Natalia Potenza Lavitola Potenza Valter Lavitola
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