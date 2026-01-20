circle x black
Diego Baroni scomparso, Procura indaga per sottrazione di minore

L'ipotesi è che si tratti di un allontanamento volontario ma che in qualche modo al 14enne sia impedito, o forse solo consigliato, di evitare di farsi localizzare tramite il tracciamento del suo cellulare

20 gennaio 2026 | 14.18
Redazione Adnkronos
La Procura di Verona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minore in relazione al caso della scomparsa del 14enne di San Giovanni Lupatoto, Diego Baroni, scomparso da casa il 12 gennaio scorso. Il fascicolo per ora non vedrebbe iscritto alcun nome nel registro degli indagati e, secondo quanto riporta il Corriere del Veneto, la Procura ha affidato a un perito informatico le indagini sul pc del ragazzino nel quale potrebbero essere raccolti elementi utili della sua attività sui social.

Il cellulare del 14enne la sera stessa del giorno della sua scomparsa è stato localizzato a Milano, dove si pensa che il ragazzino si trovi presso alcuni ‘nuovi amici’, ignoti anche alla madre che ha negato che il figlio avesse precedenti conoscenze nel capoluogo lombardo. L’ipotesi è che si tratti di un allontanamento volontario ma che in qualche modo, al momento, al 14enne sia impedito, o forse solo consigliato, di evitare di farsi localizzare tramite il tracciamento del suo cellulare.

