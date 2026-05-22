Niente Instagram, TikTok, Whatsapp. Ma non solo, niente pagamenti tramite app, niente navigatore o fotografie. Oggi c'è chi rinuncia a usare lo smartphone per 24 ore. Una vera sfida in un momento storico in cui siamo abituati a colmare con il telefono qualsiasi momento di silenzio.

L'occasione è il 'Disconnect Day', la Giornata nazionale dedicata alla disconnessione consapevole e alla riscoperta delle relazioni umane, promossa dall'Associazione nazionale dipendenze tecnologiche, Gap e cyberbullismo (Di.Te). "Dopo le edizioni che negli ultimi anni hanno coinvolto migliaia di persone in diverse città italiane, il Disconnect Day torna con eventi, incontri, laboratori e momenti esperienziali pensati per famiglie, studenti, insegnanti, professionisti e cittadini di tutte le età.L'edizione 2026 si svolge a Foggia, presso l'università e il Parco Campi Diomedei, in collaborazione con il dipartimento Dipendenze Patologiche della Asl Foggia, il Dipartimento di Scienze sociali dell'università di Foggia, il Comune di Foggia e numerose realtà istituzionali e associative", si legge nella nota della Di.Te.

"Il Disconnect Day non è una manifestazione contro la tecnologia - precisano i promotori - E' una provocazione educativa e culturale che invita le persone a fermarsi, spegnere il rumore continuo delle notifiche e tornare a guardarsi negli occhi. Durante la giornata, i partecipanti raggiungeranno i 'Disconnect Point', dove inseriranno volontariamente il proprio smartphone in una busta opaca sigillata, mantenendolo con sé ma scegliendo consapevolmente di non utilizzarlo per tutta la durata dell'evento".

I rischi dell'iperconnessione

"Abbiamo riempito ogni silenzio con uno schermo - dichiara Giuseppe Lavenia, presidente dell'associazione Di.Te - ma il rischio è quello di perdere la capacità di stare davvero con noi stessi e con gli altri. Il Disconnect Day nasce per ricordarci che la connessione più importante resta quella umana".

L'iniziativa affronterà anche i temi della solitudine giovanile, dell'iperconnessione, del benessere digitale e della salute mentale, sempre più centrali nella vita di adolescenti e famiglie. Nel corso della giornata saranno presenti esperti, psicologi, educatori, studenti, artisti e testimonial che accompagneranno il pubblico in un’esperienza concreta di disconnessione e consapevolezza. "In un'epoca in cui lo smartphone rischia di occupare ogni spazio vuoto della giornata - conclude l'associazione - il Disconnect Day vuole lanciare una domanda semplice ma necessaria: siamo ancora capaci di stare insieme senza uno schermo in mezzo?".