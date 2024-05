Domenica con più sole e caldo, ma già da lunedì torneranno i temporali. Nelle prossime ore torneranno rovesci e acquazzoni, non solo al Nord ma anche al Centro-Sud: aria fresca e instabile in quota causerà una frequente attività temporalesca, fino al mattino su settentrione, Sardegna e Sicilia in successivo rapido trasferimento verso tutto il Centro-Sud peninsulare. Si tratterà di scrosci alternati a delle schiarite, in spostamento dal versante tirrenico verso quello adriatico.

Al Nord le piogge saranno più continue. Le temperature sono previste in calo a causa della nuvolosità con al massimo 27°C al Sud e 19-24°C al Centro-Nord. Un mese di maggio che si travestirà ancora da novembre con tanta pioggia, fresco e umidità ricorda iLMeteo.it.

Meteo oggi e domani

Nonostante tutto, dopo un sabato così capriccioso, il meteo migliorerà nell’ultima domenica di questo maggio piovosissimo e mai davvero caldo (salvo in Sicilia dove si sono raggiunte punte di 37°C): il sole sarà prevalente in Italia, salvo temporali sugli Appennini centro-meridionali in spostamento verso le pianure adiacenti nel pomeriggio. Il maggiore soleggiamento della domenica favorirà un aumento delle temperature fino a 27°C anche al Nord e su buona parte del Centro Italia: non sarà un caldo africano, ma almeno, con questa prevalenza di sole e bel tempo, potremo indossare t-shirts e pantaloni corti.

Al momento è molto probabile che, con il mese di giugno, si possa entrare più decisamente in una fase di tempo stabile, anche se gli ultimi aggiornamenti non regalano conferme in tal senso. Dovremo monitorare bene la situazione: intanto maggio continuerà ad essere molto instabile: da lunedì sera torneranno forti piogge e rovesci a iniziare dal Nord-ovest in estensione martedì 28 a tutta la Penisola. Un’altra doccia scozzese sui nostri sogni estivi, anche perché questa nuova perturbazione arriverà proprio dalla Scozia.

Oggi, sabato 25 maggio - Al Nord: instabile con rovesci anche in pianura. Al Centro: temporali sulle regioni adriatiche. Al Sud: rovesci sparsi in arrivo dalla Sicilia verso il resto del Sud.

Domani, domenica 26 maggio - Al Nord: bel tempo e clima caldo. Al Centro: soleggiato e caldo salvo temporali sull’aquilano. Al Sud: rovesci sparsi specie sui monti.

Previsioni meteo settimana

Lunedì 27 maggio - Al Nord: peggiora ad iniziare dal Nord-ovest. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: soleggiato e caldo.

Tendenza: prossima settimana con altri temporali.