Smog, il 9 novembre a Roma la prima domenica ecologica: chi può circolare (e chi no)

Ecco tutte le deroghe e le iniziative organizzate dal Campidoglio

Polizia di Roma Capitale (Fotogramma/Ipa)
08 novembre 2025 | 08.31
Redazione Adnkronos
Al via domani a Roma, domenica 9 novembre, la prima delle cinque domeniche ecologiche programmate per la stagione invernale 2025-26. Il blocco della circolazione di veicoli a motore endotermico nella zona Ztl 'Fascia verde' sarà attivo dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 20. La rimodulazione degli orari di divieto nella fascia pomeridiana, fa sapere il Comune di Roma, è stata decisa allo scopo di favorire un regolare afflusso e deflusso degli spettatori della partita di calcio in programma allo stadio Olimpico alle ore 18.

Per chi vale la deroga

Nell'ordinanza del Sindaco n. 152/2025 è possibile consultare l'elenco completo delle categorie di veicoli derogate o esentate i veicoli a trazione ibrida e a trazione elettrica; quelli a Gpl o metano (sia Mono- che Bi-fuel benzina-GPL o benzina-Metano, anche trasformati), appartenenti alla classe di omologazione 'Euro 3' e successive; quelli autoveicoli, alimentati a benzina, 'Euro 6'; i ciclomotori a due ruote con motore 4 tempi 'Euro 2' e successivi e i motocicli a 4 tempi “Euro 3” e successivi. L'elenco completo delle deroghe si può trovare nell'ordinanza del sindaco Gualtieri a questo link del Campidoglio.

Le iniziative

Durante la domenica ecologica verranno organizzati una serie di eventi sul tema della sostenibilità ambientale in sei postazioni lungo via Ottaviano e piazza Risorgimento. Dalle ore 10 alle 18.30 queste postazioni saranno animate da spettacoli comici e di arte circense, esibizioni di giocoleria, illusionismo, breakdance acrobatica, performance di teatro di strada, sfilate di trampolieri e concerti. Si andrà dalla musica cubana del trombettista Miguel Jimenez Diaz ai grandi classici della musica italiana in una performance chitarristica alternata a letture di poeti e scrittori, fino ad un viaggio tra i miti e le tradizioni irlandesi attraverso il suono del violino. Per tutta la giornata, inoltre, sarà allestita un’area ludica con giochi in materiali ecologici come piste in legno, treni, trottole dove saranno organizzate attività per i bambini e le famiglie. Il programma completo è consultabile su www.sabatoblu.roma.it.

