La decisione del gip del tribunale di Civitavecchia
Il gip del tribunale di Civitavecchia ha disposto l'obbligo di dimora con divieto di uscita nelle ore notturne per un 35enne italiano, accusato dell'omicidio di Simona Bortoletto: il grave incidente è avvenuto lo scorso 23 settembre, intorno alle 22, a Fiumicino. La donna trentacinquenne stava percorrendo, insieme al figlio, via Redipuglia nella zona di Isola Sacra, quando è sopraggiunta una Smart che l'ha investita. L'uomo si trovava alla guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.