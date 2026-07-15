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Milano, si tuffa nel parco delle Cave e non riemerge: morta 48enne

La tragedia avvenuta nel pomeriggio del 15 luglio

Polizia - Ipa/Fotogramma
Polizia - Ipa/Fotogramma
15 luglio 2026 | 19.17
Alice Bellincioni
LETTURA: 1 minuti

E' morta la donna che questo pomeriggio, poco dopo le 16, si è tuffata nelle acque della cava Cabassi a Milano e non è più riemersa. La vittima - a quanto si apprende - è una donna di 48 anni. Le persone che hanno visto la donna tuffarsi e non riemergere hanno utilizzato una delle colonnine di Sos installate nel parco per lanciare l'allerta alla Polizia locale, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco.

Fare il bagno nelle cave è vietato e molto pericoloso, sia per la bassa temperatura dell'acqua, sia per la sua densità, che rende difficile restare a galla anche ai nuotatori esperti. Nonostante i cartelli con il divieto, in tanti d'estate, quando fa caldo, si tuffano, incuranti del pericolo. E frequenti sono gli incidenti. L'ultimo mortale risale al giugno 2025. La vittima, un 38enne di Milano, si era allontanato per fare un bagno dal gruppo di amici. Dopo un paio di giorni senza notizie del figlio, il padre ne aveva denunciato la scomparsa.

Poi un pescatore aveva notato nel lago artificiale un corpo. Recuperato dai vigili del fuoco era risultato quello del 38enne. Due anni prima la Cava Ongari era risultata fatale per un 20enne peruviano, che era andato a fare un bagno con un parente.

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parco cave milano donna morta parco cave milano milano
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