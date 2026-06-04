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'E' il tuo turno', Penny Italia sarà partner ufficiale del Roma Pride 2026

"Uscire dall’indifferenza, prendere posizione e contribuire in prima persona alla costruzione di una cultura inclusiva"

Il carro Penny al Roma Pride - (Foto ufficio stampa)
Il carro Penny al Roma Pride - (Foto ufficio stampa)
04 giugno 2026 | 07.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Penny Italia, parte del Gruppo Rewe, conferma e rafforza il proprio impegno a favore della diversità, dell’equità e dell’inclusione diventando official partner del Roma Pride 2026, in programma il 20 giugno nella Capitale. "Un passo significativo, che segna l’evoluzione di un percorso iniziato negli anni precedenti e che oggi trova in Roma un momento di ulteriore assunzione di responsabilità. Essere presenti nella capitale significa portare un messaggio chiaro, in un contesto centrale per il dibattito pubblico e sociale del Paese: il rispetto delle persone e delle loro differenze non è un tema accessorio, ma una condizione imprescindibile per costruire valore, dentro e fuori l’azienda - riferisce Penny Italia - Con la campagna 'È il tuo turno', Penny rinnova un invito diretto e senza ambiguità: uscire dall’indifferenza, prendere posizione e contribuire in prima persona alla costruzione di una cultura inclusiva. Un messaggio che si rivolge a collaboratori, clienti e stakeholder e che si traduce in scelte concrete, quotidiane e misurabili".

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"La partecipazione al Roma Pride rappresenta la naturale espressione di una cultura aziendale che riconosce nella diversità una risorsa autentica. Penny Italia, con le sue persone, le loro storie e i loro percorsi, è ogni giorno il riflesso di una società plurale, in cui il rispetto e l’ascolto costituiscono le basi di ogni relazione", continua l’azienda che, come accaduto a Milano negli ultimi due anni, "prenderà parte alla parata con un proprio carro, ma soprattutto con le proprie persone di tutta Italia, scegliendo di esserci in modo visibile e responsabile. Una presenza che va oltre il momento simbolico e che si inserisce in una visione più ampia: contribuire a un contesto in cui ciascuno possa sentirsi libero di essere sé stesso, senza compromessi".

"Partner Penny per la parata sarà Four Sustainable Logistics che anche quest’anno ha garantito per il carro una delle sue motrici d’avanguardia, elettrica e sostenibile; la collaborazione tra l’azienda e Penny si è consolidata oltre che per le attività di logistica anche grazie ad un approccio comune sui temi valoriali legati al mondo D&I - conclude Penny Italia - 'È il tuo turno' è una responsabile chiamata all’azione collettiva: perché il cambiamento non si osserva, si costruisce. Insieme".

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Roma Pride Diversità Equità Inclusione
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