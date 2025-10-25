circle x black
E' morto Stefano Incerti, addio al food blogger voce appassionata della cucina italiana

Conosciuto al grande pubblico come 'Stefano Kitchen', aveva 52 anni

Stefano Incerti - Instagram
25 ottobre 2025 | 12.14
Redazione Adnkronos
E' morto a 52 anni Stefano Incerti, conosciuto dal grande pubblico come "Stefano Kitchen", voce appassionata della critica gastronomica italiana. Una febbre improvvisa, seguita da complicazioni fatali, ha spento uno dei narratori più sensibili della ristorazione contemporanea.

Milanese di nascita, ma toscano d'adozione, stabilitosi in provincia di Pistoia, Stefano Incerti aveva fatto della curiosità e del rispetto per la cucina il centro del suo lavoro e della sua vita. Interprete e traduttore di formazione, aveva cominciato a viaggiare fin da adolescente e, negli anni, aveva trasformato la passione per il 'fine dining' in una seconda carriera, costruita con rigore, entusiasmo e un inconfondibile tocco di gentilezza.

Dal 2018, con il suo profilo Instagram @stefanokitchen, aveva saputo raccontare la ristorazione con competenza e umanità, portando il pubblico 'dietro le quinte' delle cucine degli chef e dentro il pensiero che anima ogni piatto. Collaborava con riviste e guide gastronomiche italiane e internazionali, e nel suo blog 'Stefano Kitchen - Il senso del gusto' descriveva sé stesso semplicemente come food writer e critico gastronomico: "Ti racconto le mie esperienze nei ristoranti che visito ed agli eventi di settore". Negli ultimi anni aveva firmato oltre ottanta articoli per le principali testate online del settore, diventando una presenza fissa e amata nel panorama della critica di qualità.

