circle x black
Cerca nel sito
 

"Ebrei sionisti cancro del mondo", la scritta choc sul Lungotevere

Stella di David equiparata a una svastica vergata con vernice rossa a pochi passi dalla Sinagoga

La frase comparsa sul Lungotevere - Adnkronos
La frase comparsa sul Lungotevere - Adnkronos
02 dicembre 2025 | 15.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ebrei sionisti cancro del mondo". È la scritta in vernice rossa comparsa, apprende l'Adnkronos, insieme a una stella di David equiparata a una svastica sul Lungotevere degli Anguillara, a pochi passi dalla sinagoga.

whatsapp image 2025 12 02 at 15.01.35

Nei giorni scorsi, sempre a Roma, è stata imbrattata con vernice nera all'ingresso del tempio Beth Michael la targa dedicata a Stefano Gaj Tachè, morto a due anni nell'attentato del 8 ottobre del 1982 e sono comparse sul muro del centro ebraico in via di Villa Pamphilj le scritte ‘Palestina libera’ e ‘Monteverde antisionista e antifascista’. (di Silvia Mancinelli)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sionisti ebrei svastica stella di David Roma news cronaca news
Vedi anche
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza