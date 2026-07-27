Eclissi solare 12 agosto, dove si vedrà e a che ora

Tra gli spettacoli più affascinanti che ci siano in natura, man mano che la luna nasconde il sole e il cielo si oscura, lo stupore cresce di fronte a un eccezionale

Mercoledì 12 agosto 2026 segnerà il ritorno di una eclissi solare totale in Europa dopo quella del 1999. Tra gli spettacoli più affascinanti che ci siano in natura, man mano che la luna nasconde il sole e il cielo si oscura, lo stupore cresce di fronte a un eccezionale.

Eclissi 12 agosto, dove vederla e a che ora

Il 12 agosto sarà possibile osservare il disco solare interamente oscurato dalla Luna lungo un arco sottile che attraversa la Groenlandia, lambisce l’estremità occidentale dell’Islanda, per poi solcare la Spagna da nord-ovest a sud-est, fino alle Isole Baleari. In Italia, l’eclissi sarà visibile solo in forma parziale: le regioni del nord-ovest e la Sardegna sono tra le località più favorite.

Sarà un’eclissi relativamente breve, con la fase di totalità che durerà tra un minuto e mezzo e due minuti, quando il Sole sarà vicino al tramonto. Inizierà alle 19:30 e terminerà indicativamente tra le 20:40 e le 20:45. Proprio a causa della prossimità all’orario del tramonto, il fenomeno interesserà il Sole quando questo sarà già molto basso sull’orizzonte: pertanto, per aumentare la probabilità di riuscire ad ammirare il fenomeno, è importante recarsi in luoghi con l’orizzonte ovest molto basso, possibilmente lungo la costa del Tirreno nord-occidentale (oppure la costa ovest della Sardegna).

Per vivere una bella esperienza, è molto importante prendere sempre le precauzioni necessarie per proteggere gli occhi e osservare il fenomeno in tutta sicurezza. Non si deve guardare mai il sole direttamente senza una protezione adeguata, nemmeno nel caso di un'eclissi parziale, un’eclissi anulare o durante le fasi parziali di un'eclissi totale. Per evitare rischi, bisogna utilizzare filtri omologati e occhiali speciali in condizioni perfette.

E' importante cercare di trovare un orizzonte libero, privo di edifici alti, alberi, montagne per osservarla al meglio. Essendo un fenomeno celeste, le condizioni meteorologiche sono fondamentali per osservare l'eclissi.