circle x black
Cerca nel sito
 

Eclissi solare 12 agosto, dove si vedrà e a che ora

Tra gli spettacoli più affascinanti che ci siano in natura, man mano che la luna nasconde il sole e il cielo si oscura, lo stupore cresce di fronte a un eccezionale

Eclissi - (Ipa)
Eclissi - (Ipa)
27 luglio 2026 | 16.35
Paola Lalli
LETTURA: 2 minuti

Mercoledì 12 agosto 2026 segnerà il ritorno di una eclissi solare totale in Europa dopo quella del 1999. Tra gli spettacoli più affascinanti che ci siano in natura, man mano che la luna nasconde il sole e il cielo si oscura, lo stupore cresce di fronte a un eccezionale.

Eclissi 12 agosto, dove vederla e a che ora

Il 12 agosto sarà possibile osservare il disco solare interamente oscurato dalla Luna lungo un arco sottile che attraversa la Groenlandia, lambisce l’estremità occidentale dell’Islanda, per poi solcare la Spagna da nord-ovest a sud-est, fino alle Isole Baleari. In Italia, l’eclissi sarà visibile solo in forma parziale: le regioni del nord-ovest e la Sardegna sono tra le località più favorite.

Sarà un’eclissi relativamente breve, con la fase di totalità che durerà tra un minuto e mezzo e due minuti, quando il Sole sarà vicino al tramonto. Inizierà alle 19:30 e terminerà indicativamente tra le 20:40 e le 20:45. Proprio a causa della prossimità all’orario del tramonto, il fenomeno interesserà il Sole quando questo sarà già molto basso sull’orizzonte: pertanto, per aumentare la probabilità di riuscire ad ammirare il fenomeno, è importante recarsi in luoghi con l’orizzonte ovest molto basso, possibilmente lungo la costa del Tirreno nord-occidentale (oppure la costa ovest della Sardegna).

Per vivere una bella esperienza, è molto importante prendere sempre le precauzioni necessarie per proteggere gli occhi e osservare il fenomeno in tutta sicurezza. Non si deve guardare mai il sole direttamente senza una protezione adeguata, nemmeno nel caso di un'eclissi parziale, un’eclissi anulare o durante le fasi parziali di un'eclissi totale. Per evitare rischi, bisogna utilizzare filtri omologati e occhiali speciali in condizioni perfette.

E' importante cercare di trovare un orizzonte libero, privo di edifici alti, alberi, montagne per osservarla al meglio. Essendo un fenomeno celeste, le condizioni meteorologiche sono fondamentali per osservare l'eclissi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Eclissi solare 12 agosto Eclissi di sole 12 agosto 2026 eclissi 12 agosto 2026 a che ora eclissi 12 agosto 2026 italia
Vedi anche
News to go
Carburanti, corsa prezzi mette alle strette governo
Whoopi Goldberg versione Medusa, svelata a Capri l'opera di Jago - Video
Batteria portatile prende fuoco su un aereo cinese, panico a bordo - Video
Sparatorie e gambizzazioni per tensione tra frange clan, due arresti a Bari - Video
No Tav, l'arsenale sequestrato in Valsusa - Video
News to go
Vacanze estate 2026, luglio batte agosto
Assalto a portavalori, blitz della polizia in Sardegna con arresti e perquisizioni
Ulisse torna in mare, la tartaruga riprende il largo dopo le cure - Video
I tatuaggi fanno venire il melanoma? La risposta del dermatologo
Bimba morta in piscina, a Suisio l'ultimo addio ad Alice - Video
Usa, polizia spara e uccide un uomo durante un arresto nel Wisconsin - Video
News to go
Treni, oggi sciopero nazionale: possibili disagi e cancellazioni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza