Editoria, Bozzetto: "Disegni dei bambini offrono stimoli immediati"

“Questo libro mi fa molto piacere, trovo questa idea molto originale e particolare. I disegni dei bambini sono strepitosi, fantastici, danno degli stimoli immediati. Inoltre hanno partecipato scrittori molto famosi e quindi la cosa non può che rallegrarmi. Spero che nascano altre idee simili anche in futuro”. Sono le parole del celebre Bruno Bozzetto, disegnatore, regista e sceneggiatore, alla presentazione del libro “Il rinoceronte che voleva colorare il mondo e altre storie”, svoltasi presso la Sala Shakespeare del Teatro Elfo Puccini a Milano. Ideato e curato dalla fotografa e giornalista Silvia Amodio, il progetto letterario, edito da Editrice Consumatori, è stato realizzato per celebrare il decennale di Alimenta l’Amore, progetto promosso da Coop Lombardia, e la sua evoluzione in Associazione.