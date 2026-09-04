Educazione: prof.ssa Capua,  'che concetto di Salute Circolare renda i giovani più consapevoli'

"Possiamo fare molto: come singoli, come comunità, come scuola e come istituzioni. Per questo, sono molto felice che questa idea progettuale sia arrivata nella culla della consapevolezza e della conoscenza. Spero che questo nuovo modo di pensare possa accompagnare i nostri ragazzi e renderli cittadini più consapevoli, maturi e dinamici. Non è vero che non si può fare nulla: si può fare moltissimo, a partire dai piccoli gesti". Lo ha detto la professoressa Ilaria Capua, virologa e divulgatrice scientifica alla presentazione della nuova edizione di Coop per la Scuola, dedicata alla Salute Circolare, nel corso della quale, con la guida della stessa scienziata e dal team di Geopop, sono stati rivelati in anteprima i contenuti educativi, gli strumenti e tutte le novità pensate per accompagnare le scuole nel nuovo anno.