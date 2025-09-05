circle x black
Emergency, Gola: "Esiste la possibilità di rifiutare la guerra"

"Vogliamo ricordare che abbiamo una voce e soprattutto che possiamo unirla a quella degli altri"

Simonetta Gola, direttrice comunicazione di Emergency
05 settembre 2025 | 22.27
Redazione Adnkronos
"Siamo in un momento in cui la guerra viene normalizzata, è difficile entrare nel discorso pubblico con un'alternativa. Noi, invece, crediamo fortemente che la possibilità di rifiutare la guerra ci sia, non solo nelle parole, ma anche nella pratica". Con queste parole, Simonetta Gola, direttrice comunicazione di Emergency, è intervenuta in occasione della prima giornata della quinta edizione del Festival organizzato dalla stessa Ong con il titolo “La voce”, in svolgimento dal 5 al 7 settembre a Reggio Emilia.

"Davanti alla frustrazione e al senso di impotenza che molti cittadini provano, vogliamo ricordare che abbiamo una voce e soprattutto che possiamo unirla a quella degli altri - prosegue Gola - Abbiamo invitato molti ospiti che raccontano battaglie in corso, battaglie che sono state vinte. Sono tutte voci che possono ispirare il cambiamento".

La serata di sabato sarà dedicata a Gaza: "Sarà condotta da Jolanda Renga e da Ambra Angiolini. Ci saranno diversi ospiti, Francamente, Levante, Mirco Mariani e altri. Si inizia con un libro intitolato “Il loro grido è la mia voce”, è una raccolta di poesie scritte da palestinesi che vivono sotto assedio e racconta le loro condizioni di vita. Lo terremo come filo rosso della serata per raccontare che le vittime nei conflitti di oggi sono per il 90% civili e la ragione d'essere di Emergency è offrire cure alle vittime civili, ma soprattutto lavorare perché non ce ne siano altre" conclude.

