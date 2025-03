E’ successo venerdì in tarda mattinata. Federica Burger era nella sua casa in via Fontanella Borghese quando ha ricevuto una telefonata da parte di sedicenti carabinieri

Si fingono carabinieri e si fanno consegnare i gioielli dalla moglie del regista e sceneggiatore Enrico Vanzina. E’ successo venerdì in tarda mattinata a Roma. Con una delle solite truffe telefoniche. La donna, Federica Burger 85 anni di origini tedesche, era nella sua casa in via Fontanella Borghese quando ha ricevuto una telefonata da parte di sedicenti carabinieri che hanno invitato a presentarsi in caserma per un incidente che avrebbe coinvolto un veicolo della famiglia. La donna è così rimasta sola in casa. Poco dopo un finto maresciallo si è invece presentato fisicamente presso l’abitazione della donna e dicendole che era necessario saldare subito il danno l’ha convinta ad aprire la cassaforte e a farsi consegnare numerosi gioielli.

L’uomo si è poi dato alla fuga. Quando la Burger, sposata con Vanzina da oltre trent’anni ma ha sempre tenuto una vita riservata, si è resa conto di essere stata truffata ormai era troppo tardi perché il ladro aveva già fatto perdere le sue tracce. A quel punto alla donna non è restato altro che rivolgersi ai veri carabinieri presentando la denuncia. E i militari dell’Arma hanno subito avviato le indagini.