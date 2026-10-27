circle x black
Cerca nel sito
 

Epatocarcinoma avanzato, oncologa Rimassa: "Con immunoterapia Stride 14% vivo a 7 anni"

A Esmo 2026 presentati i nuovi dati dello studio Himalaya

Lorenza Rimassa - (Adnkronos)
Lorenza Rimassa - (Adnkronos)
Segui Adnkronos su Google
27 ottobre 2026 | 17.05
Francesca Filippi
LETTURA: 2 minuti

"Il 14% dei pazienti con epatocarcinoma in stadio avanzato trattati con la combinazione di immunoterapia Stride è vivo a 7 anni. Se si considerano anche i pazienti che hanno ottenuto un controllo della malattia, la percentuale sale al 20%. Sono i risultati a lungo termine dello studio di fase 3 Himalaya, presentati al congresso della Società europea di oncologia medica". Così all'Adnkronos Salute Lorenza Rimassa, professore associato di Oncologia medica all'Humanitas University e responsabile dell'Unità operativa di Oncologia epatobiliopancreatica dell'Irccs Istituto clinico Humanitas di Rozzano, intervenuta a Esmo 2026 che si chiude oggi a Madrid.

"Lo studio Himalaya ha valutato Stride, una combinazione di due farmaci immunoterapici: tremelimumab, somministrato in un'unica dose iniziale, e durvalumab, utilizzato successivamente. Il trattamento - spiega Rimassa - è stato confrontato con sorafenib, una terapia farmacologica impiegata nell'epatocarcinoma avanzato. Lo studio ha coinvolto pazienti con malattia non trattabile con procedure dirette al tumore, come alcuni interventi chirurgici o trattamenti locoregionali. I dati a 7 anni ci dicono che il 14% dei pazienti trattati con Stride è vivo a 7 anni e, se consideriamo i pazienti che hanno un controllo della malattia, saliamo al 20%. Sono dati mai osservati in precedenza e decisamente superiori a quanto si osservava storicamente nei pazienti con epatocarcinoma avanzato vivi nel lungo termine".

La combinazione Stride è già utilizzata nella pratica clinica. "I risultati a 7 anni aggiungono informazioni importanti sulla durata del beneficio: mostrano che, per una parte dei pazienti, il controllo della malattia e la sopravvivenza possono protrarsi nel tempo. Un altro aspetto rilevante riguarda la sicurezza del trattamento. Nell'analisi a 7 anni non sono stati osservati nuovi eventi avversi seri attribuiti alla terapia", sottolinea l'oncologa. "Gli effetti indesiderati legati al trattamento tendono a concentrarsi nelle fasi iniziali, un elemento importante per comprendere il profilo di tollerabilità nel lungo periodo", evidenzia inoltre Rimassa. "Nello studio erano inclusi pazienti con una buona funzione epatica - precisa - però, valutando i sottogruppi con un maggiore dettaglio della funzione epatica, il beneficio di Stride si è confermato in tutti. Questo dato rafforza quindi il nostro utilizzo di Stride nella pratica clinica: ci dà un dato di sopravvivenza a lungo termine non noto in precedenza e oggi non disponibile con altre combinazioni, e ci dice che questo vale anche nei pazienti con una funzione epatica magari non ottimale, sempre rimanendo nel perimetro dei pazienti arruolati nello studio", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Torino, gli studenti del Campus occupato: "Soldi all'università, non alla guerra" - Video
Due arresti per omicidio della caffetteria a Napoli, il video del 2009 che fece il giro del mondo
News to go
Manovra 2027, mercoledì alle 12 il Cdm per il varo del testo
Paura in Germania, nave da crociera si scontra con portacontainer - Video
Machado torna in Venezuela dopo un anno di esilio, ad accoglierla una folla oceanica - Video
Riconosciuta premeditazione a Impagnatiello, la sorella di Giulia Tramontano: "Giustizia è fatta" - Video
Un bunker sotto al bagno di casa, ecco dove si nascondeva il boss di Camorra Valentino Gionta jr - Video
Protesta Ncc contro il caro carburanti, Artusa (Muoversi): "Contro di noi accanimento" - Video
Povertà in Italia, rischio più alto rispetto Ue - Video
Taxi in piazza contro caro carburante, Sacco (it Taxi): "Non escludiamo lo sciopero"
Caro carburante, a Roma protesta di taxi e Ncc sotto il ministero dei Trasporti - Videonews
News to go
Caro carburanti, tassisti in piazza a Roma


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza