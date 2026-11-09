Sparatoria Cracovia, italiano in vacanza: "Da hotel ho visto l'auto e sentito spari a raffica"

"Eravamo tornati da poco in albergo, ho sentito i colpi di pistola a raffica e ho guardato fuori dalla finestra per vedere cosa stesse succedendo. Ho visto passare la Subaru nera (l'auto guidata dall'aggressore ndr) e mi ha impressionato: gli spari andavano in tutte le direzioni". Luca Lauretti, italiano che si trovava in vacanza con la famiglia a Cracovia, racconta così all'Adnkronos i drammatici momenti di sabato scorso. E sottolinea di aver scampato il pericolo perché, dalla zona della piazza del Mercato, era appena rientrato in hotel da dove si è reso conto di quanto stava accadendo in strada. "Ho subito pensato a un attentato", afferma.

Solo più tardi la situazione si delineerà con precisione arrivando al bilancio di sei persone uccise nell'attacco nel centro storico, 15 ferite oltre ai familiari dell'attentatore - padre, madre e sorella - trovati senza vita nell'appartamento dell'autore della strage, morto in seguito in ospedale.

"La gente si è rifugiata nei negozi - continua Lauretti - c'era panico, tanti bambini e ragazze piangevano, la situazione era molto pesante". "Ancora ieri la città era sotto choc e blindatissima", riferisce. Resta la sensazione di aver evitato l'accaduto per un soffio: "Non ci siamo mai sentiti in alto pericolo perché al momento della sparatoria eravamo in albergo, ma siamo stati miracolati perché eravamo rientrati un quarto d'ora prima".