circle x black
Cerca nel sito
 

Concorsi universitari pilotati, Massimo Galli assolto completamente in Appello a Milano

L'infettivologo ed ex direttore del reparto Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano era imputato in un filone dell'inchiesta sui presunti concorsi universitari pilotati

Massimo Galli - (Fotogramma/Ipa)
Massimo Galli - (Fotogramma/Ipa)
Segui Adnkronos su Google
09 novembre 2026 | 13.04
Antonietta Ferrante
LETTURA: 1 minuti

La Corte d'Appello di Milano ha assolto Massimo Galli, l'infettivologo ed ex direttore del reparto Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, imputato in un filone dell'inchiesta sui presunti concorsi universitari pilotati. I giudici, dichiarando che "il fatto non sussiste", hanno cancellato la condanna a un anno e 4 mesi, con pena sospesa e non menzione, inflitta in primo grado nel luglio del 2024. Galli, già in primo grado, era stato assolto per la turbativa d'asta per il presunto condizionamento di un concorso universitario per favorire l'assegnazione di un posto da professore associato al suo ex collaboratore Agostino Riva. Confermata per Riva l'assoluzione dalle accuse.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Cracovia, spari sulla folla da un'auto in corsa. Il video dell'assalto
La Russa e Gioventù Nazionale abbattono simbolicamente Muro di Berlino in cartone - Video
Dalla mediazione alla linea dura: il cambio al vertice della Casa Bianca di Trump - Videonews
Tajani: "Hacker filorussi hanno messo taglia su di me e mia famiglia, non mi faccio intimidire" - Video
Roma, Gualtieri si ricandida e apre a M5S e Azione: "Coalizione più larga" - Video
News to go
Confagricoltura, partnership con Automotoclub Storico Italiano
"Voi fate la differenza", la dedica e l'esibizione di Noemi alla presentazione del calendario storico dei Carabinieri - Video
News to go
Clima, allarme Lancet: nel 2023 record di 710mila morti legati al caldo
News to go
Decreto bollette, slitta ancora approvazione
Cecchettin, studenti 'fanno rumore' per Giulia alla prima del film 'Se domani non torno' - Video
Dall'euforia post-elettorale al sell off del Nasdaq: Wall Street cambia scenario e la Silicon Valley finisce sotto pressione
Cane intrappolato per 20 ore in una grotta a Latina, il video del salvataggio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza