La Corte d'Appello di Milano ha assolto Massimo Galli, l'infettivologo ed ex direttore del reparto Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, imputato in un filone dell'inchiesta sui presunti concorsi universitari pilotati. I giudici, dichiarando che "il fatto non sussiste", hanno cancellato la condanna a un anno e 4 mesi, con pena sospesa e non menzione, inflitta in primo grado nel luglio del 2024. Galli, già in primo grado, era stato assolto per la turbativa d'asta per il presunto condizionamento di un concorso universitario per favorire l'assegnazione di un posto da professore associato al suo ex collaboratore Agostino Riva. Confermata per Riva l'assoluzione dalle accuse.