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Eruzione Etna, riaperto l'aeroporto di Catania: voli in partenza e arrivo regolari

E' stato riaperto anche il settore C1 dopo lo stop causato dalla cenere del vulcano

Etna - (Afp)
Etna - (Afp)
08 agosto 2026 | 08.20
Elvira Terranova
LETTURA: 1 minuti

Torna alla normalità l'aeroporto di Catania. E' stato riaperto anche il settore C1 dopo lo stop causato dalla cenere dell’Etna: tutte le operazioni di volo, in arrivo e in partenza, tornano immediatamente regolari. "Le partenze degli aeromobili presenti in aeroporto sono regolarmente in corso", fa sapere la società di gestione dello scalo.

La Sac aveva reso noto che già venerdì sera era stata disposta la graduale riapertura degli spazi.

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