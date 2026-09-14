Lo comunica Sac sui propri canali social e sul sito: "I passeggeri sono pregati di verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto"

Nuova eruzione dell'Etna in Sicilia e nuovi disagi per i passeggeri all'aeroporto di Catania. La società di gestione dello scalo, la Sac, comunica che, a causa dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera e la direzione dei venti prevalenti in quota, è stato disposto il prolungamento della chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3. Sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza all’aeroporto di Catania fino alle 10 di martedì 15 settembre.

I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di "verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree". "Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore", si legge nella nota.

﻿L'allerta rossa è scattata per la forte emissione di cenere, a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km. Secondo quanto emerge dal bollettino dell'Ingv sull'attività dell'Etna, nel vulcano sono in corso attività di "degassamento a regime variabile dai crateri sommitali, associata a quasi continue emissioni di cenere dal Cratere di Nord-Est, una debole attività stromboliana e sporadiche emissioni di cenere dal cratere Bocca Nuova".

E' la seconda volta che l'eruzione del vulcano mette in difficoltà l'aeroporto di Catania: ad agosto migliaia di passeggeri avevano visti i propri voli cancellati o in ritardo proprio a causa dell'attività vulcanica.