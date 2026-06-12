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Facebook, Instagram e WhatsApp su desktop in tilt: raffica di segnalazioni ed errore 404

Numerose segnalazioni su X confermate anche da Downdetector

Meta di Mark Zuckerberg - Fotogramma Ipa
Meta di Mark Zuckerberg - Fotogramma Ipa
12 giugno 2026 | 16.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Raffica di segnalazioni oggi, venerdì 12 giugno, per un nuovo disservizio che coinvolge Facebook, Instagram e WhatsApp da desktop. Le prime testimonianze sono arrivate su X, dove l'hashtag #facebookdown è diventato rapidamente virale. Poco dopo anche Downdetector ha registrato il problema: la pagina dedicata a Facebook e Instagram restituisce un errore 404.

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Molti utenti segnalano difficoltà di accesso: le piattaforme non si aprono, non si caricano o risultano estremamente lente, soprattutto da computer.

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Facebook Instagram WhatsApp errore 404 disservizio
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